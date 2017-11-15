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15:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже установили первый контейнер для сбора стекла

Первый в Воронеже контейнер для сбора стекла установили во дворе дома по адресу: улица Бакунина, 24 в среду, 15 ноября. В течение года компания «Славянское наследие» планирует установить еще 50 таких боксов в разных районах города.

Источник: РИА "Воронеж"

Двор дома в центре Воронежа неслучайно выбрали для установки первого контейнера. Он с обеих сторон огорожен забором, что снижает риск кражи или поломки бокса. В этом же дворе установлены две сетки для сбора пластиковых бутылок.

— Мы провели собрание собственников жилья, на котором 80% жителей дома высказались «за» установку бокса для стеклотары. У нас живут сознательные люди, которые понимают, что раздельный сбор отходов — это несложное и полезное для всех дело. Остальные 20% — это те, кого надо воспитывать, приучать, возможно, пройдут годы, пока они привыкнут. Но у нас работают замечательные ответственные дворники, которые, если видят бутылку, выброшенную в обычный мусорный бак, перекладывают ее туда, где ей место, — рассказал председатель правления ТСЖ «Бакунина 24» Вацлав Шинкевич.

В первое время контейнеры со стеклом будут опустошать по мере наполнения, по звонку жильцов.

Собранные бутылки будут хранить на складе до набора необходимого объема, так как любой завод по переработке принимает вторсырье только большими партиями. Воронежский стеклобой будут отправлять на переработку на завод в Московской области — это самое близкое к Воронежу предприятие, с которым компании удалось договориться.

В контейнеры для сбора стекла можно будет выбросить любые стеклянные отходы — бутылки, банки, флаконы из-под парфюмерии и лекарств. Мыть их необязательно, так как на заводе стеклобой в любом случае пройдет процедуру очистки. Единственное, что необходимо сделать с бутылками, прежде чем кидать их в бокс, — снять с них металлические крышки и кольца.

— Мы оцениваем эту инициативу крайне положительно. В деле популяризации раздельного сбора отходов главное — создать жителям комфортные условия для этого. Когда никуда не нужно специально ехать, а достаточно просто бросить бутылку в другой бак. Только таким способом можно внедрить его массово. О пользе раздельного сбора мусора уже столько всего сказано — это и сохранение природных ресурсов, и снятие нагрузки с полигонов ТБО, и частичное решение проблем несанкционированных свалок. Поэтому любые инициативы в этой области мы со своей стороны будем всегда максимально поддерживать, — отметила руководитель городского управления экологии Наталья Ветер.

Установка одного контейнера для сбора стекла обходится компании примерно в 10 тыс. рублей. Поэтому в первое время, пока схема обращения с этими отходами в Воронеже будет только обкатываться, новые боксы будут устанавливать в закрытых дворах или на охраняемых территориях, чтобы снизить риск вандализма и краж.

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