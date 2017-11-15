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13:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе проходит Всероссийская антинаркотическая акция

Полицейские призывают кемеровчан сообщать об известных им притонах и точках торговли наркотиками.

Кемерово, 15 ноября — АиФ-Кузбасс. Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 24 ноября.

Во время акции любой гражданин, которому известны адреса наркопритонов, точки торговли наркотиками или личности, причастные к распространению запрещённых веществ и препаратов, может позвонить по «телефону доверия» в Кемерове 8 (384−2) 36−42−04 и помочь правоохранителям пресечь преступную деятельность.

Заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Кемерово майор полиции Артур Сарагоса отмечает, что помощь граждан всегда приносит неоценимую пользу в раскрытии различных преступлений. А в сфере оборота наркотиков звонок и сообщение о правонарушении от законопослушного гражданина порой становятся единственным средством напасть на след преступников.

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