В Кузбассе проходит Всероссийская антинаркотическая акция

Во время акции любой гражданин, которому известны адреса наркопритонов, точки торговли наркотиками или личности, причастные к распространению запрещённых веществ и препаратов, может позвонить по «телефону доверия» в Кемерове 8 (384−2) 36−42−04 и помочь правоохранителям пресечь преступную деятельность.

Заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Кемерово майор полиции Артур Сарагоса отмечает, что помощь граждан всегда приносит неоценимую пользу в раскрытии различных преступлений. А в сфере оборота наркотиков звонок и сообщение о правонарушении от законопослушного гражданина порой становятся единственным средством напасть на след преступников.