Учебная программа может измениться
Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук начала свое турне по школам страны, чтобы ознакомиться с требованиями учителей и учеников к учебным программам.
Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук начала свое турне по школам страны, чтобы ознакомиться с требованиями учителей и учеников к учебным программам.
Первый визит состоялся в лицее Академии наук Молдовы, сообщает NOI.md.
Моника Бабук заявила, что не случайно выбрала это учебное заведение первым пунктом своего турне для консультаций по вопросу новой программы — здесь накоплен положительный опыт, который мог бы послужить основополагающим элементом предстоящей реформы.
Учащиеся лицея Академии наук Молдовы учатся 24 часа в неделю вместо 29−30 часов, как это практикуется в остальных учебных заведениях. Оставшиеся шесть часов используются учениками для углубленного изучения предметов, которые они сами выбрали, для исследований, личного развития и волонтерства.
Учителя и ученики отметили, что реформа учебной программы совершенно необходима, учебный план должен быть индивидуальным и ориентированным на потребности ребенка. Учащиеся должны иметь возможность сконцентрироваться на интересующих их предметах для поступления в университет и профессиональной карьеры.