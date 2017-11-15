Учебная программа может измениться

Источник: Noi.md

Первый визит состоялся в лицее Академии наук Молдовы, сообщает NOI.md.

Моника Бабук заявила, что не случайно выбрала это учебное заведение первым пунктом своего турне для консультаций по вопросу новой программы — здесь накоплен положительный опыт, который мог бы послужить основополагающим элементом предстоящей реформы.

Учащиеся лицея Академии наук Молдовы учатся 24 часа в неделю вместо 29−30 часов, как это практикуется в остальных учебных заведениях. Оставшиеся шесть часов используются учениками для углубленного изучения предметов, которые они сами выбрали, для исследований, личного развития и волонтерства.