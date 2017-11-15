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16:17 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В саду «Эрмитаж» заработают катки с искусственным и натуральным льдом

На них будут проходить занятия с тренерами по фигурному катанию.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В саду «Эрмитаж» в зимний сезон заработают два катка — с искусственным и натуральным льдом. На них будут проводить занятия с тренерами по фигурному катанию по предварительной записи. Для юных гостей можно будет взять в прокате поддерживающие установки в виде фигурок пингвинов и медвежат — они помогут удержать равновесие.

Площадь катка с искусственным льдом — 900 квадратных метров. Он будет открыт в любую погоду. Переодеться и взять коньки напрокат можно будет в отапливаемом павильоне.

На аллеях теневой части сада расположится каток с натуральным льдом площадью 4000 квадратных метров. Там также разместятся павильон с прокатом коньков, гардероб и шатер с горячими закусками и напитками.

Катки будут работать с 14:00 до 23:00 по понедельникам, а со вторника по пятницу — с 12:00 до 23:00. В выходные и праздники гостей ждут с 10:00 до 23:00.

Билеты можно приобрести в кассе катка в саду «Эрмитаж».

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