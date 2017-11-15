Астрономы открыли ближайшую к Земле планету с умеренным климатом у «спокойной» звезды
Астрономы открыли землеподобную планету с умеренным климатом всего в 11 световых годах от Земли.
Астрономы открыли землеподобную планету с умеренным климатом всего в 11 световых годах от Земли.
Новый мир получил название Ross 128 b. После Проксимы b это вторая по близости к нам землеподобная планета с умеренным климатом (здесь и далее подразумевается не аналог умеренного климата на Земле, а температура, благоприятная для существования потенциальной жизни).
Об открытии рассказывается в статье, вышедшей в журнале Astronomy&Astrophysics.
Красные карлики относятся к наиболее холодным и слабым — но и самым распространенным — звездам во Вселенной. Считается, что они составляют примерно 70 процентов от общего числа звезд в спиральных галактиках и примерно 90 процентов звезд в эллиптических галактиках. Это делает их очень привлекательными объектами для поиска экзопланет, и они исследуются все чаще и подробнее.
Дело в том, что красные карлики уступают в размерах нашему светилу, поэтому планеты, которые вращаются вокруг, оказывают на них более заметное гравитационное влияние, чем такие же объекты рядом с более крупными звездами вроде желтых карликов. Как следствие, изменения лучевой скорости красного карлика измерить легче, а это один из самых распространенных способов нахождения экзопланет.
Группа исследователей под руководством Ксавье Бонфиc (Xavier Bonfils) с помощью приемника ESO HARPS в обсерватории Ла Силья в Чили исследовала красного карлика Ross 128. Это очень небольшая и холодная звезда: ее масса составляет всего 0,16 солнечной, а эффективная температура поверхности — 3192 кельвинов (у Солнца она почти в два раза больше). Ученые обнаружили, что вокруг нее с периодом около 9,9 дней вращается экзопланета с массой около 1,35 земных. Несмотря на то, Ross 128 b находится в 20 раз ближе к своей материнской звезде, чем Земля к Солнцу, на ее поверхность получает только в 1,38 раз больше энергии, чем поверхность нашей планеты. В результате выходит, что если у планеты Ross 128 b атмосфера такая же, как у Венеры, то равновесная температура оценивается в -4 градуса Цельсия, а если как у Земли, то в -60 градусов Цельсия. Если же атмосфера более разрежена, то она может быть разогрета до +20 градусов Цельсия.
Разные исследования дают разные оценки размера зоны обитаемости, многое зависит от того, какой окажется газовая оболочка небесного тела. В своей работе авторы говорят, что лучше пока что называть Ross 128b планетой с умеренным климатом, чем потенциально обитаемой планетой.
Данные обзора All Sky Automated Survey (ASAS) и миссии K2 показывают, что звезда Ross 128 вращается медленно и имеет слабую магнитную активность. Это значит, что она гораздо более спокойна, чем, например, Проксима Центавра, и поэтому ее планеты, вероятно, являются ближайшими к нам, на которых гипотетически возможно поддержание жизни. Сейчас до звезды Ross 128 11 световых лет, но она движется в нашу сторону, и по расчетам всего через 71 тысячу лет станет нашей ближайшей космической соседкой, а планета Ross 128 b — ближайшей к Земле экзопланетой вместо Проксимы b.
В последние годы астрономы открывают все больше экзопланет с умеренной температурой поверхности, и следующей стадией их изучения должно стать подробное исследование структуры и химического состава их атмосфер.
В будущем это, вероятно, будет сделано строящимся в ESO Чрезвычайно Большим Телескопом (ELT). Другими инструментами, включая телескоп James Webb, который будет запущен в ближайшее время, исследовать планету будет дорого. Кроме того, Ross 128b не совершает транзит, а значит метод «просвечивания» атмосферы отпадает.
«Новые инструменты ESO сыграют первостепенную роль в определении характеристик землеподобных экзопланет. В частности, эффективность наблюдений красных карликов, которые излучают большей частью в инфракрасном диапазоне спектра, резко повысится, когда заработает инфракрасная приставка к спектрографу HARPS: приемник NIRPS. И, конечно, первую скрипку в этих исследованиях будет играть сверхтелескоп ELT», — заключает Ксавье Бонфи.
В число недавно открытых экзопланет входят Проксима Центавра b и планеты системы TRAPPIST-1, и все они вращаются вокруг красных карликов. Ученые уже неоднократно говорили о том, что на звездах такого типа происходят мощные вспышки, а это значит, что условия на экзопланетах могут быть не совсем подходящими для жизни, даже несмотря на то, что они находятся в зоне обитаемости.