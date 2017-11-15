Омский суд рассматривает сенсационное дело о реабилитации правительства Колчака

Изначально обращение в надзорное ведомство подал житель Иркутской области Алексей Зацепин.

Как пояснил «СуперОмску» сам Зацепин, первоначально он писал в прокуратуру своего региона с требованием о реабилитации министра внутренних дел Александра Червен-Водали и министра путей сообщения Алексея Ларионова. Затем документы по территориальности направили в Омск, где изучили вопрос и о реабилитации всех членов правительства, осужденных приговором Чрезвычайного революционного трибунала при Сибревкоме от 30 мая 1920 года к расстрелу, пожизненному заключению и тюремным срокам.

«Почему я заступаюсь за Российское правительство против Советской власти — потому что долг платежем красен. Они защищали нас, крестьян, от Советской власти, теперь наш черед их защищать. О других осужденных членах Российского правительства, осужденных преступной Советской властью, я не знал, но раз стали известны их имена, то и за них я тоже прошу, чтобы их реабилитировали от предъявленных им пустых обвинений, и почтили их светлую память», — говорится в документах, направленных иркутянином в суд.

В заключении Лоренца упоминается, что для всестороннего изучения проблемы направлялись запросы Государственный архив РФ и Омский историко-краеведческий музей, изучались архивные уголовные дела и материалы из Главной военной прокуратуры. В итоге омские прокуроры пришли к выводу, что колчаковские власти совершали «преступления против мира и человечества, свержением действующих институтов власти, установлением политического режима со своей структурой органов власти, в которых осужденные занимали руководящие посты».

Также в заключении прокуратуры указывается на массовые репрессии, истребление мирного населения и обращение к иностранным армиям. В связи с этим надзорное ведомство не посчитало возможным реабилитацию членов правительства Колчака.

«Считаю, что в те времена была допущена несправедливость по отношению к ряду лиц, пострадавших от советской власти. На основании чувства справедливости такое обращение и было подано. Белая армия отступала по Сибири, граждане воспринимали их как своих, делились последним куском хлеба. Это была настоящая русская армия, которая выиграла Бородино, победила Наполеона, взяла Измаил. Почему мы, современники, должны пинать их?», — заявил Зацепин корреспонденту «СуперОмска».