Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шаг в бездну: Россия и США переступили роковую черту - СМИ
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Политолог о заявлении Кремля по языкам: "Это шок для республик"
Умер актер Виталий Шаповалов
Пентагон отреагировал на публикацию Минобороны кадра из игры
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
«У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск»
Украинский генерал: ВСУ все-таки могут выйти на границу с Россией
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
СМИ: 31-летняя Бузова показала фото без макияжа
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
14:49 (мск), источник: СуперОмск

Омский суд рассматривает сенсационное дело о реабилитации правительства Колчака

Президиум Омского областного суда рассматривает заключение и.о. прокурора Омской области Александра Лоренца об отказе в реабилитации членов Временного Сибирского правительства (действовало под руководством Александра Колчака).

Изначально обращение в надзорное ведомство подал житель Иркутской области Алексей Зацепин.

Как пояснил «СуперОмску» сам Зацепин, первоначально он писал в прокуратуру своего региона с требованием о реабилитации министра внутренних дел Александра Червен-Водали и министра путей сообщения Алексея Ларионова. Затем документы по территориальности направили в Омск, где изучили вопрос и о реабилитации всех членов правительства, осужденных приговором Чрезвычайного революционного трибунала при Сибревкоме от 30 мая 1920 года к расстрелу, пожизненному заключению и тюремным срокам.

«Почему я заступаюсь за Российское правительство против Советской власти — потому что долг платежем красен. Они защищали нас, крестьян, от Советской власти, теперь наш черед их защищать. О других осужденных членах Российского правительства, осужденных преступной Советской властью, я не знал, но раз стали известны их имена, то и за них я тоже прошу, чтобы их реабилитировали от предъявленных им пустых обвинений, и почтили их светлую память», — говорится в документах, направленных иркутянином в суд.

В заключении Лоренца упоминается, что для всестороннего изучения проблемы направлялись запросы Государственный архив РФ и Омский историко-краеведческий музей, изучались архивные уголовные дела и материалы из Главной военной прокуратуры. В итоге омские прокуроры пришли к выводу, что колчаковские власти совершали «преступления против мира и человечества, свержением действующих институтов власти, установлением политического режима со своей структурой органов власти, в которых осужденные занимали руководящие посты».

Также в заключении прокуратуры указывается на массовые репрессии, истребление мирного населения и обращение к иностранным армиям. В связи с этим надзорное ведомство не посчитало возможным реабилитацию членов правительства Колчака.

«Считаю, что в те времена была допущена несправедливость по отношению к ряду лиц, пострадавших от советской власти. На основании чувства справедливости такое обращение и было подано. Белая армия отступала по Сибири, граждане воспринимали их как своих, делились последним куском хлеба. Это была настоящая русская армия, которая выиграла Бородино, победила Наполеона, взяла Измаил. Почему мы, современники, должны пинать их?», — заявил Зацепин корреспонденту «СуперОмска».

Напомним, в 1999 году отказ по поводу реабилитации самого Колчака вынес военный суд Забайкальского округа, обосновав это тем, что адмирал не остановил проводимого его контрразведкой террора в отношении гражданского населения, хотя и имел такие полномочия. Дело дошло до Конституционного суда, однако добиться поворота сторонникам белогвардейцев так и не удалось.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Военные Зимбабве арестовали находящегося 40 лет у власти Мугабе
«Победа» сняла ограничение на вес ручной клади
Российскую керлингистку заподозрили в использовании допинга
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь