Крымские новобранцы будут служить в Ростовской области, близ украинской границы

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). Новобранцы прошли профессиональный психологический отбор, медицинскую комиссию. На сборном пункте призывников переодели в военную форму одежды, оформили банковские и персональные электронные карты и выдали армейские несессеры. 16 ноября самолётами военно-транспортной авиации военнослужащих со сборного пункта отправят к местам прохождения военной службы в Ростовскую область, — говорится в сообщении. Служить в 150-ю мотострелковую дивизию отправятся 60 новобранцев из Крыма. Военнослужащие будут распределены согласно имеющемуся образованию по мотострелковым, танковым, артиллерийским и тыловым подразделениям.