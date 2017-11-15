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15:12 (мск), источник: КрымPress

Крымские новобранцы будут служить в Ростовской области, близ украинской границы

Осенний призыв. Первая группа крымских новобранцев осеннего призыва пополнит подразделение недавно сформированной 150-й мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Ростовской области, близ украинской границы.

Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). Новобранцы прошли профессиональный психологический отбор, медицинскую комиссию. На сборном пункте призывников переодели в военную форму одежды, оформили банковские и персональные электронные карты и выдали армейские несессеры. 16 ноября самолётами военно-транспортной авиации военнослужащих со сборного пункта отправят к местам прохождения военной службы в Ростовскую область, — говорится в сообщении. Служить в 150-ю мотострелковую дивизию отправятся 60 новобранцев из Крыма. Военнослужащие будут распределены согласно имеющемуся образованию по мотострелковым, танковым, артиллерийским и тыловым подразделениям.

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