Для пешеходов Высокий мост на Острове обещают открыть через две недели

Источник: Калининград.Ru

Власти пообещали через две недели открыть Высокий мост для пешеходов. Об этом рассказал мэр Александр Ярошук во время запуска технического движения в среду, 15 ноября.

Мы понимаем, что люди будут наверняка перебегать проезжую часть. Постараемся как можно быстрее открыть проход. Переговорили с подрядчиком — около двух недель потребуется, — заявил мэр.

Он подчеркнул, что сделать тротуары к этому времени не удастся. Поэтому для движения пешеходов отгородят несколько метров проезжей части с одной стороны моста. Предположительно, проход разрешат по стороне, которая ближе к Второй эстакаде.

Реконструкция Высокого моста началась в июне 2016 года. Дорожный объект разобрали, на его месте строят новое сооружение. Изначально путепровод планировали открыть в мае 2017 года, позднее срок неоднократно переносили.