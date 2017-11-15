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14:57 (мск), источник: Калининград.Ru

Для пешеходов Высокий мост на Острове обещают открыть через две недели

Для движения оградят несколько метров проезжей части.

Источник: Калининград.Ru

Власти пообещали через две недели открыть Высокий мост для пешеходов. Об этом рассказал мэр Александр Ярошук во время запуска технического движения в среду, 15 ноября.

Мы понимаем, что люди будут наверняка перебегать проезжую часть. Постараемся как можно быстрее открыть проход. Переговорили с подрядчиком — около двух недель потребуется, — заявил мэр.

Он подчеркнул, что сделать тротуары к этому времени не удастся. Поэтому для движения пешеходов отгородят несколько метров проезжей части с одной стороны моста. Предположительно, проход разрешат по стороне, которая ближе к Второй эстакаде.

Реконструкция Высокого моста началась в июне 2016 года. Дорожный объект разобрали, на его месте строят новое сооружение. Изначально путепровод планировали открыть в мае 2017 года, позднее срок неоднократно переносили.

Его откроют 15 ноября для легкового транспорта. Ранее глава региона Антон Алиханов заявил, что власти не смогут запретить пешеходам ходить по мосту. На путепроводе планируют обустроить уникальные тротуары из терракотовой плитки.

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