Воронежские власти вновь перенесли сроки завершения реконструкции развязки на 9 Января

Источник: РИА "Воронеж"

Дорожники завершат реконструкцию развязки на пересечении улиц 9 Января — Антонова-Овсеенко не ранее конца 2017 года. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе администрации города в среду, 15 ноября.

Первоначальный план предусматривал завершение ремонта путепровода на улице 9 Января в декабре 2017 года. В марте мэрия Воронежа из-за жалоб горожан сократила срок работ по реконструкции развязки: дорожники должны были отремонтировать путепровод на улице 9 Января и построить правоповоротный съезд с развязки не к декабрю 2017 года, как планировалось, а в сентябре-октябре. Предполагалось, что ускорение ремонта позволит на два-три месяца сократить срок перекрытия путепровода и улицы Антонова-Овсеенко.

Позже, в мае, исполняющий обязанности руководителя городского управления дорожного хозяйства Олег Котов сообщил о возможном увеличении сроков реконструкции в связи с необходимостью корректировки проекта. Тогда конкретных сроков завершения работ Олег Котов не озвучил.

По словам представителя пресс-службы, в течение месяца путепровод откроют для пешеходов. Движение автомобилей откроют только после завершения реконструкции и сдачи объектов в эксплуатацию.

Контекст

Реконструкция развязки началась в январе 2017 года, а путепровод на 9 Января закрыли для транспорта 15 марта, что спровоцировало многокилометровые пробки на окружной дороге. Губернатор Алексей Гордеев назвал проработку проекта реконструкции развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко — 9 Января — Героев Сибиряков некачественной. Глава региона поручил скорректировать график проведения работ на окружной.

На обновление транспортной развязки за счет кредитов регионального дорожного фонда выделили более 660 млн рублей. Торги выиграла компания «Дорожное строительство и ремонт», зарегистрированная в Московской области. По плану городских властей, реконструкция развязки сформирует полноценную окружную дорогу, ликвидирует кольцевое движение, позволит повысить пропускную способность транспортного узла и даст возможность эффективно развивать транспортную инфраструктуру правобережной части города.