Воронежские власти вновь перенесли сроки завершения реконструкции развязки на 9 Января
Ранее дорожники планировали завершить ремонт до декабря 2017 года.
Ранее дорожники планировали завершить ремонт до декабря 2017 года.
Дорожники завершат реконструкцию развязки на пересечении улиц 9 Января —
Первоначальный план предусматривал завершение ремонта путепровода на улице 9 Января в декабре 2017 года. В марте мэрия Воронежа
Позже, в мае, исполняющий обязанности руководителя городского управления дорожного хозяйства Олег Котов сообщил о возможном увеличении сроков реконструкции в связи с необходимостью корректировки проекта. Тогда конкретных сроков завершения работ Олег Котов не озвучил.
По словам представителя
Контекст
Реконструкция развязки началась в январе 2017 года, а путепровод на 9 Января закрыли для транспорта 15 марта, что спровоцировало многокилометровые пробки на окружной дороге. Губернатор Алексей Гордеев назвал проработку проекта реконструкции развязки на пересечении улиц
На обновление транспортной развязки за счет кредитов регионального дорожного фонда выделили более 660 млн рублей. Торги выиграла компания «Дорожное строительство и ремонт», зарегистрированная в Московской области. По плану городских властей, реконструкция развязки сформирует полноценную окружную дорогу, ликвидирует кольцевое движение, позволит повысить пропускную способность транспортного узла и даст возможность эффективно развивать транспортную инфраструктуру правобережной части города.
По плану городских властей, реконструкция развязки сформирует полноценную окружную дорогу, ликвидирует кольцевое движение, позволит повысить пропускную способность транспортного узла и даст возможность эффективно развивать транспортную инфраструктуру правобережной части города. Городская программа «Развитие транспортной системы» подразумевает строительство до 2020 года еще двух крупных дорожных развязок: на пересечении улиц