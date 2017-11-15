Елена Федорова: Улицу Урицкого в центре Иркутска отремонтируют до 2022 года
Начало благоустройства общественного места зависит от решения жителей областного центра.
Начало благоустройства общественного места зависит от решения жителей областного центра.
Улицу Урицкого в центре Иркутска благоустроят в ближайшие пять лет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на 2018−2022 годы», отметила председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова на
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018−2022 годы» утверждена.
«Когда именно начнется благоустройство улицы Урицкого зависит от желания жителей города. Хочется заметить, что данное общественное пространство стоит одним из первых в рейтинге по благоустройству территорий», — отметила Елена Федорова.
На сегодняшний момент в рейтинге общественных пространств 284 территории. Из них некоторые требуют большого финансирования. Итоговое решение по территориям будут принимать в 2018 году совместно с жителями.
Напомним, что финансирование приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды будет увеличено до 1 млрд рублей в Иркутской области в 2018 году. Об этом заявил первый заместитель губернатора Приангарья — председатель правительства региона Руслан Болотов.