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19:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Елена Федорова: Улицу Урицкого в центре Иркутска отремонтируют до 2022 года

Начало благоустройства общественного места зависит от решения жителей областного центра.

Источник: РИА "Новости"

Улицу Урицкого в центре Иркутска благоустроят в ближайшие пять лет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на 2018−2022 годы», отметила председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова на пресс-конференции по итогам реализации данной программы сегодня, 15 ноября. Начало ремонта общественного пространства зависит полностью от решения жителей областного центра. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018−2022 годы» утверждена.

«Когда именно начнется благоустройство улицы Урицкого зависит от желания жителей города. Хочется заметить, что данное общественное пространство стоит одним из первых в рейтинге по благоустройству территорий», — отметила Елена Федорова.

На сегодняшний момент в рейтинге общественных пространств 284 территории. Из них некоторые требуют большого финансирования. Итоговое решение по территориям будут принимать в 2018 году совместно с жителями.

Напомним, что финансирование приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды будет увеличено до 1 млрд рублей в Иркутской области в 2018 году. Об этом заявил первый заместитель губернатора Приангарья — председатель правительства региона Руслан Болотов.

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