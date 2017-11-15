Обнаружен источник повышенной радиации в Перми

В Перми 15 ноября специалисты из Екатеринбурга вскрыли асфальт на ул. Тихая, где 27 октября было обнаружено радиационное пятно. В земле была обнаружена разбитая стеклянная бутылка с белым порошком. Именно он является источником повышенной радиации, сообщил «Новостям Перми» начальник управления гражданской защиты по Перми Александр Стяжкин. Веществом может быть радий.



Бутылку с порошком поместили в специальный контейнер и вывезли для захоронения. Угрозы для населения нет.



Отметим, пятно обнаружил пермяк, который по неизвестным причинам ходил по городу со специальным прибором для измерения уровня радиации.