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14:47 (мск), источник: Новости Перми

Обнаружен источник повышенной радиации в Перми

Специалисты нашли на ул. Тихая разбитую бутылку с белым порошком, предположительно, радием. Опасное вещество отвезли в специальном автомобиле для дальнейшего захоронения.

В Перми 15 ноября специалисты из Екатеринбурга вскрыли асфальт на ул. Тихая, где 27 октября было обнаружено радиационное пятно. В земле была обнаружена разбитая стеклянная бутылка с белым порошком. Именно он является источником повышенной радиации, сообщил «Новостям Перми» начальник управления гражданской защиты по Перми Александр Стяжкин. Веществом может быть радий.

Бутылку с порошком поместили в специальный контейнер и вывезли для захоронения. Угрозы для населения нет.

Отметим, пятно обнаружил пермяк, который по неизвестным причинам ходил по городу со специальным прибором для измерения уровня радиации.

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