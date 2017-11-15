Возле ростовской школы № 80 установили памятник Рихарду Зорге
В Ростове открыли памятник Рихарду Зорге. Бюст установили в центре донской столицы возле школы № 80.
В Ростове открыли памятник Рихарду Зорге. Бюст установили в центре донской столицы возле школы № 80.
Сейчас она носит имя разведчика. Скульптуру изготовили по проекту «Аллея Российской Славы». Автор памятника — заслуженный художник России Александр Аполлонов.
Увековечить Рихарда Зорге в граните решили в администрации Ростова. По словам властей, образ разведчика может стать примером героизма для молодёжи, а у ветеранов службы появится место для встреч.