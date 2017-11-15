Возле Керчи терпит бедствие пароход, члены экипажа голодают

Как рассказал РИА Новости Крым член экипажа Дмитрий, на судне, которому не дают разрешение зайти ни в один из портов, не осталось никакой еды.

«В сутки на нас приходилось полтора куска хлеба. Были макароны с тушенкой, но такую тушенку даже собакам не дают. Сейчас у нас не осталось практически ничего. Сегодня повар из последнего хлеба сделал сухари и сейчас ничего не осталось. У нас одно спасение — если нас запустят в Керченский рыбный порт. В другом случае мы будем подавать сигнал SOS», — отметил моряк.