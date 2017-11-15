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14:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже участок трассы А-134 расширят до конца 2017 года

Работы на территории от Военного городка до поворота на облбольницу ведут в 2 смены.

Источник: РИА "Воронеж"

Расширение участка трассы А-134 произойдет до конца 2017 года, сообщила пресс-служба ФКУ «Черноземуправтодор» во вторник, 14 ноября. Речь идет об участке от Военного городка до поворота на областную больницу. Дорожники строят третью полосу движения.

Чтобы успеть расширить дорогу до нового года, рабочие трудятся в две смены. Ремонт позволит улучшить транспортное сообщение и уменьшить аварийность.

Поскольку участок трассы, на котором ведутся работы, расположен в черте города, выполнение некоторых технологических процессов «приводит к затруднениям в движении», отметила пресс-служба «Черноземуправтодора». Дорожники извинились перед жителями за временные неудобства.

В 2017 году дополнительные полосы движения появятся и на участке трассы Р-298 Курск — Воронеж в селе Верхнее Турово Нижнедевицкого района. Работы по ремонты проводятся на участке с 177 по 180 км. Расширение трассы повысит безопасность проезда и увеличит пропускную способность трассы. Работы планируется завершить к 30 ноября 2017 года. Расширение участка с 209 по 213 км той же трассы продлится до конца 2017 года.

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