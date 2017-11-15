В Воронеже участок трассы А-134 расширят до конца 2017 года

Источник: РИА "Воронеж"

Расширение участка трассы А-134 произойдет до конца 2017 года, сообщила пресс-служба ФКУ «Черноземуправтодор» во вторник, 14 ноября. Речь идет об участке от Военного городка до поворота на областную больницу. Дорожники строят третью полосу движения.

Чтобы успеть расширить дорогу до нового года, рабочие трудятся в две смены. Ремонт позволит улучшить транспортное сообщение и уменьшить аварийность.

Поскольку участок трассы, на котором ведутся работы, расположен в черте города, выполнение некоторых технологических процессов «приводит к затруднениям в движении», отметила пресс-служба «Черноземуправтодора». Дорожники извинились перед жителями за временные неудобства.