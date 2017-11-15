В Воронеже участок трассы А-134 расширят до конца 2017 года
Работы на территории от Военного городка до поворота на облбольницу ведут в 2 смены.
Работы на территории от Военного городка до поворота на облбольницу ведут в 2 смены.
Расширение участка трассы А-134 произойдет до конца 2017 года, сообщила
Чтобы успеть расширить дорогу до нового года, рабочие трудятся в две смены. Ремонт позволит улучшить транспортное сообщение и уменьшить аварийность.
Поскольку участок трассы, на котором ведутся работы, расположен в черте города, выполнение некоторых технологических процессов «приводит к затруднениям в движении», отметила
В 2017 году дополнительные полосы движения появятся и на участке трассы Р-298 Курск — Воронеж в селе Верхнее Турово Нижнедевицкого района. Работы по ремонты проводятся на участке с 177 по 180 км. Расширение трассы повысит безопасность проезда и увеличит пропускную способность трассы. Работы планируется завершить к 30 ноября 2017 года. Расширение участка с 209 по 213 км той же трассы продлится до конца 2017 года.