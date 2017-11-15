В Воронежской области завершили работы по очистке реки Битюг
Работы по восстановлению исторического русла реки в Павловском районе завершены. Об этом сообщил руководитель областного департамента экологии и природных ресурсов Алексей Карякин.
Работы по восстановлению исторического русла реки в Павловском районе завершены. Об этом сообщил руководитель областного департамента экологии и природных ресурсов Алексей Карякин.
Чистили Битюг частями — в общей сложности поменяли рельеф восьми километров дна. Проведённые работы помогли сделать реку полноводной. В итоге, в некоторых местах глубина стала больше чуть ли не в 8 раз — до 4 метров.
Напомним, на этом участке Битюг обмелел