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16:46 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области завершили работы по очистке реки Битюг

Работы по восстановлению исторического русла реки в Павловском районе завершены. Об этом сообщил руководитель областного департамента экологии и природных ресурсов Алексей Карякин.

Источник: Вести - Воронеж

Чистили Битюг частями — в общей сложности поменяли рельеф восьми километров дна. Проведённые работы помогли сделать реку полноводной. В итоге, в некоторых местах глубина стала больше чуть ли не в 8 раз — до 4 метров.

Напомним, на этом участке Битюг обмелел из-за появившейся промоины, уровень грунтовых вод также упал. А сама река отклонилась от своего исторического русла вправо на 300 метров.

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