Мурзалин: снесем туалеты, они нас не красят
Хорошую инфраструктуру вместо зловонных придорожных уборных пообещал наладить на трассе Астана — Щучинск аким Акмолинской области Малик Мурзалин.
Хорошую инфраструктуру вместо зловонных придорожных уборных пообещал наладить на трассе Астана — Щучинск аким Акмолинской области Малик Мурзалин.
«По автодороге Астана — Щучинск мы планируем три стационарных объекта придорожного сервиса, из них два мы откроем уже в текущем году, девять модульных. Мы проект утвердили. Из этих девяти четыре будут стоять на дороге, два будут стоять непосредственно в