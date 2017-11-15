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15:33 (мск), источник: Sputniknews.kz

Мурзалин: снесем туалеты, они нас не красят

Хорошую инфраструктуру вместо зловонных придорожных уборных пообещал наладить на трассе Астана — Щучинск аким Акмолинской области Малик Мурзалин.

Источник: Sputniknews.kz

«По автодороге Астана — Щучинск мы планируем три стационарных объекта придорожного сервиса, из них два мы откроем уже в текущем году, девять модульных. Мы проект утвердили. Из этих девяти четыре будут стоять на дороге, два будут стоять непосредственно в Щучинско-Боровской курортной зоне. Эти туалеты пресловутые, о которых постоянно говорят, они нас не красят, если мягко сказать, мы все их снесем, их не будет. Будут нормальные магазины, кафе, санузлы», — сказал глава региона, выступая в СЦК.

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