Мурзалин: снесем туалеты, они нас не красят

«По автодороге Астана — Щучинск мы планируем три стационарных объекта придорожного сервиса, из них два мы откроем уже в текущем году, девять модульных. Мы проект утвердили. Из этих девяти четыре будут стоять на дороге, два будут стоять непосредственно в Щучинско-Боровской курортной зоне. Эти туалеты пресловутые, о которых постоянно говорят, они нас не красят, если мягко сказать, мы все их снесем, их не будет. Будут нормальные магазины, кафе, санузлы», — сказал глава региона, выступая в СЦК.