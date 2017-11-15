Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шаг в бездну: Россия и США переступили роковую черту - СМИ
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Обвиняемая в гибели "пьяного мальчика": "Моя дочь страдает"
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
«У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск»
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
СМИ: 31-летняя Бузова показала фото без макияжа
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
15:32 (мск), источник: Tengrinews

Необычное имя дал своему сыну певец Дастан Оразбеков

Солист популярной группы «Орда» — певец Дастан Оразбеков дал необычное имя своему новорожденному сыну. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Дарибай Демирель Дастанулы сегодня впервые вышел на прогулку. Счастливое время!» — подписал фото Оразбеков.

Дастан Оразбеков и его супруга Жанат стали родителями во второй раз. Они воспитывают сына. Супруги женаты более десяти лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Не заметила лежавшего пенсионера - подозреваемую в ДТП задержали в Алматы
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Военные Зимбабве арестовали находящегося 40 лет у власти Мугабе
«Победа» сняла ограничение на вес ручной клади
Российскую керлингистку заподозрили в использовании допинга
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь