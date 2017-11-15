Необычное имя дал своему сыну певец Дастан Оразбеков
Солист популярной группы «Орда» — певец Дастан Оразбеков дал необычное имя своему новорожденному сыну. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает Tengrinews.kz.
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Солист популярной группы «Орда» — певец Дастан Оразбеков дал необычное имя своему новорожденному сыну. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает Tengrinews.kz.
«Дарибай Демирель Дастанулы сегодня впервые вышел на прогулку. Счастливое время!» — подписал фото Оразбеков.
Дастан Оразбеков и его супруга Жанат стали родителями во второй раз. Они воспитывают сына. Супруги женаты более десяти лет.