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15:30 (мск), источник: Tengrinews

Гололед в Астане сохранится — «Казгидромет»

Синоптики сообщили, что дорогах Астаны сохранится гололедица, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 80% 767 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Tengrinews

По данным «Казгидромета», 16 ноября в столице ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Ветер южный, юго-западный, 9−14 метров в секунду. Температура ночью −3…−5 градусов, днем 0…+2.

Аналогичная погода, по данным синоптиков, ожидает астанчан и 17 ноября. Ветер юго-западный, 9−14 м/с. Температура ночью −1…−3, днем 0…+2.

18 ноября в столице будет облачно, осадки, гололед. Днем низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9−14, порывы до 15−20 метров в секунду. Температура ночью −1…+1, днем 0…+2.

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