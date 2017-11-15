Гололед в Астане сохранится — «Казгидромет»
Синоптики сообщили, что дорогах Астаны сохранится гололедица, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
Синоптики сообщили, что дорогах Астаны сохранится гололедица, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
По данным «Казгидромета», 16 ноября в столице ожидается переменная облачность, без осадков.
Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Ветер южный,
Аналогичная погода, по данным синоптиков, ожидает астанчан и 17 ноября. Ветер
18 ноября в столице будет облачно, осадки, гололед. Днем низовая метель. Ветер