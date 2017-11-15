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15:21 (мск), источник: Моя Планета

Пенсионер отправился в путешествие с плюшевой рыбкой

Помните забывчивую рыбку Дори из мультфильма «В поисках Немо»? Она отправилась в путешествие, правда, в плюшевом виде.

Американец Том Чампан взял Дори в путешествие по Новой Зеландии, чтобы она помогала ему найти общий язык с незнакомыми людьми, которых он встречает в пути.

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Пенсионер из Калифорнии не впервые оказался в этой стране. Дебютная поездка состоялась еще в 1979 году в составе хеви-метал-группы. Однако на этот раз его путешествие особенное, потому что в его компании есть обаятельная Дори.

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Плюшевая игрушка уже увидела вместе с Томом все американские штаты, но Новая Зеландия — ее первая заграничная поездка, сообщает издание Stuff.

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Американец объясняет, что начал путешествовать сразу, как вышел на пенсию. У Тома нет семьи, поэтому Дори здорово его выручает. Об их приключениях пенсионер рассказывает на своей странице в Facebook.

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Вообще-то, Том купил Дори, чтобы подшутить на другом, который вечно все забывает, как и рыбка из мультфильма. Однако «игрушка начала жить своей жизнью».

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Пенсионер отправился в путешествие с плюшевой рыбкой
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