Пенсионер отправился в путешествие с плюшевой рыбкой

Американец Том Чампан взял Дори в путешествие по Новой Зеландии, чтобы она помогала ему найти общий язык с незнакомыми людьми, которых он встречает в пути.

Пенсионер из Калифорнии не впервые оказался в этой стране. Дебютная поездка состоялась еще в 1979 году в составе хеви-метал-группы. Однако на этот раз его путешествие особенное, потому что в его компании есть обаятельная Дори.

Плюшевая игрушка уже увидела вместе с Томом все американские штаты, но Новая Зеландия — ее первая заграничная поездка, сообщает издание Stuff.

Американец объясняет, что начал путешествовать сразу, как вышел на пенсию. У Тома нет семьи, поэтому Дори здорово его выручает. Об их приключениях пенсионер рассказывает на своей странице в Facebook.