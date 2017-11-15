Пенсионер отправился в путешествие с плюшевой рыбкой
Помните забывчивую рыбку Дори из мультфильма «В поисках Немо»? Она отправилась в путешествие, правда, в плюшевом виде.
Помните забывчивую рыбку Дори из мультфильма «В поисках Немо»? Она отправилась в путешествие, правда, в плюшевом виде.
Американец Том Чампан взял Дори в путешествие по Новой Зеландии, чтобы она помогала ему найти общий язык с незнакомыми людьми, которых он встречает в пути.
Пенсионер из Калифорнии не впервые оказался в этой стране. Дебютная поездка состоялась еще в 1979 году в составе
Плюшевая игрушка уже увидела вместе с Томом все американские штаты, но Новая Зеландия — ее первая заграничная поездка, сообщает издание Stuff.
Американец объясняет, что начал путешествовать сразу, как вышел на пенсию. У Тома нет семьи, поэтому Дори здорово его выручает. Об их приключениях пенсионер рассказывает на своей странице в Facebook.