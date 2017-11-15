Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Игорь Сечин развелся
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
В кабинете Джигарханяна нашли скрытые записывающие устройства
Харассмент: что это и при чем тут сексуальное насилиеДело Вайнштейна и обвинения других звезд в домогательствах запустили дискуссию о профессиональной этике, в которой постоянно звучит слово «харассмент»
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
21:35 (мск), источник: Популярная механика

Человеческую память впервые улучшили с помощью мозгового имплантата

Профессору из Университета Южной Калифорнии впервые удалось улучшить человеческую память с помощью мозгового имплантата. Как отмечается, разработанное им устройство в дальнейшем может иметь большое значение при лечении деменции и болезни Альцгеймера.

Источник: Pixabay

Профессор Донг Сонг (Dong Song) презентовал результаты своего исследования в ходе встречи Американского общества нейронаук (Society for Neuroscience), передаёт портал Futurism.

Чтобы протестировать разработку, исследовательская группа Сонга набрала 20 добровольцев, у которых в мозг были вживлены электроды для лечения эпилепсии.
Читайте также
Ученые из 184 стран подписали второе «Предупреждение человечеству»

Когда устройство имплантировали добровольцам, оно начало собирать данные мозговой активности в ходе тестов, направленных на стимуляцию либо кратковременной, либо рабочей памяти. Затем исследователи определили модель, ассоциируемую с оптимальной работой памяти, и использовали электроды устройства для стимуляции мозга по данной модели в течение последующих тестов.

Основанная на исследовании специалистов, такая стимуляция улучшила кратковременную память примерно на 15 процентов, а рабочую память — приблизительно на 25 процентов. Когда же исследователи стимулировали мозг случайным образом, работа памяти ухудшалась.

Такая разработка может иметь важное значение в лечении деменции и болезни Альцгеймера. Данные заболевания будут становиться всё более распространёнными, учитывая прогресс в медицине, ведущий к увеличению срока жизни.

Например, Билл Гейтс, сооснователь компании Microsoft, недавно объявил, что планирует инвестировать 100 млн долларов в исследование этих нейродегенеративных заболеваний.

Отмечается, что устройству Сонга ещё требуется пройти дальнейшие тесты, прежде чем оно может быть одобрено в качестве средства для лечения деменции или болезни Альцгеймера.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Жизнь без генома: что такое прионы
Самолет-амбиция Говарда Хьюза: самая большая летающая лодка
Виновница ДТП в Балашихе приговорена к трем годам колонии
Ксения Собчак выдвинется от партии бывшего министра экономики
В центре Брюсселя начались массовые беспорядки
Переворот в Зимбабве: как свергли Мугабе, правившего 40 лет
Возле Керчи терпит бедствие пароход, члены экипажа голодают
В Китае найдена шкатулка с останками Будды
Китайская угроза: туристы из Поднебесной убивают Байкал?
Спорт
Российский тупик МОК Исполком Всемирного антидопингового агентства сделал первый шаг к отстранению сборной России от Олимпиады-2018
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь