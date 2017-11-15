Человеческую память впервые улучшили с помощью мозгового имплантата

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Профессор Донг Сонг (Dong Song) презентовал результаты своего исследования в ходе встречи Американского общества нейронаук (Society for Neuroscience), передаёт портал Futurism.

Чтобы протестировать разработку, исследовательская группа Сонга набрала 20 добровольцев, у которых в мозг были вживлены электроды для лечения эпилепсии.

Когда устройство имплантировали добровольцам, оно начало собирать данные мозговой активности в ходе тестов, направленных на стимуляцию либо кратковременной, либо рабочей памяти. Затем исследователи определили модель, ассоциируемую с оптимальной работой памяти, и использовали электроды устройства для стимуляции мозга по данной модели в течение последующих тестов.

Основанная на исследовании специалистов, такая стимуляция улучшила кратковременную память примерно на 15 процентов, а рабочую память — приблизительно на 25 процентов. Когда же исследователи стимулировали мозг случайным образом, работа памяти ухудшалась.

Такая разработка может иметь важное значение в лечении деменции и болезни Альцгеймера. Данные заболевания будут становиться всё более распространёнными, учитывая прогресс в медицине, ведущий к увеличению срока жизни.

Например, Билл Гейтс, сооснователь компании Microsoft, недавно объявил, что планирует инвестировать 100 млн долларов в исследование этих нейродегенеративных заболеваний.