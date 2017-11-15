Свадебный торт Дональда и Меланьи Трамп уйдет с молотка

Памятный торт со свадьбы Дональда и Меланьи Трамп будет продан 17 ноября на аукционе «Идолы и иконы: Голливуд и не только», который проведет аукционный дом Julien’s в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте дома.

Это один из небольших шоколадных тортов высотой 12 см, покрытых белой глазурью и украшенных сахарной розой, которые были предложены гостям в качестве памятного десерта — его можно было забрать с собой. Он заключен в белую коробку с монограммой MDT. Эстимейт торта составляет $1000-$2000.