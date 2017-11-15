Вырубку деревьев в Шершневском бору проверит прокуратура

Источник: РИА "Новости"

Соответствующие запросы направлены главе Челябинска Евгению Тефтелеву и прокурору Челябинской области Александру Кондратьеву, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Представители лесничества заявляют, что ликвидировали только сухостой, оставшийся после пожара. Однако многие челябинцы считают, что на этом месте намечено какое-то строительство, и из-за вырубки могли пострадать здоровые деревья.

«Мы видим комментарии о том, что это была вырубка сухостоя, но ее объем — целых четыре гектара — вызывает сомнения. Если на этой площади и были сухие деревья, почему их не убрали точечно? Мы хотим, чтобы контролирующие органы оценили состояние срубленных стволов, обследовали пни, чтобы было понятно, действительно ли сосны погибли до того, как попасть под топор. Также необходимо получить ответ на вопрос, запланированы ли компенсационные высадки, которые восстановят экологический баланс, и если да — то когда они состоятся. Не менее важным является и вопрос назначения площадки. Мы категорически против “коммерческих вырубок” прокатившихся по городу в этом году», — отметил Владимир Бурматов.

Кроме того, депутат подверг критике компенсационные высадки на улице Ворошилова. По свидетельствам жителей Курчатовского района, подрядчики высаживали деревья, несмотря на отрицательную температуру воздуха и мерзлую землю. Ямы под посадки делали при помощи отбойных молотков. Владимир Бурматов подчеркнул, что сезон компенсационных высадок в Челябинске завершился еще три недели назад.

«Еще три надели назад вместе с администрацией Челябинска мы подвели черту под сезоном компенсационных высадок городе. Сейчас середина ноября, и сажать в это время уже ничего нельзя без риска потерять все деревья и выбросить потраченные деньги на ветер. Данному факту должны быть даны оценки со стороны правоохранительных органов и администрации города. Это просто разбазаривание средств и дискредитация самой процедуры компенсационных высадок. Кроме как имитацией экологических мероприятий такую акцию назвать нельзя. Сажать деревья в обледеневшую землю, которую долбят отбойными молотками — все равно, что высаживать их в асфальт», — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.