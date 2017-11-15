Движение на двух участках дорожной сети Ростова ограничат в декабре

Как сообщает городской департамент автодорог, с 4 до 28 декабря будет ограничено движение на участке улицы 1-я Линия от дома № 74 до улицы Береговой.

В это же время ограничения будут действовать на участке улицы Береговой от 1-й Линии до дома № 101а.

Причина неудобств — проведение работ по газификации административного здания на улице Береговой.