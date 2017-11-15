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16:19 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение на двух участках дорожной сети Ростова ограничат в декабре

Движение транспорта на двух участках дорожной сети донской столицы ограничат в декабре.

Как сообщает городской департамент автодорог, с 4 до 28 декабря будет ограничено движение на участке улицы 1-я Линия от дома № 74 до улицы Береговой.

В это же время ограничения будут действовать на участке улицы Береговой от 1-й Линии до дома № 101а.

Причина неудобств — проведение работ по газификации административного здания на улице Береговой.

Ранее сообщалось, что с 19 ноября до 31 декабря в связи со строительством гостиницы будет ограничено движение по проспекту Богатяновский спуск.

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