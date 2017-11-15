Новое Стригинское кладбище Нижнего Новгорода будет расширено в ближайшее время

Согласно информации, депутаты в ходе заседания 15 ноября поддержали передачу участка площадью 193 тыс. кв. м. на границе с кладбищем для его расширения.

Ранее участок принадлежал правительству Нижегородской области, но по просьбе городской администрации его было решено отдать под расширение территории кладбища. Таким образом, горадминистрация приступит к решению проблемы с дефицитом мест на городских кладбищах.

Напомним, что камеры видеонаблюдения установлены на въезде кладбищ «Стригино» и «Новое Стригинское» в Нижнем Новгороде.