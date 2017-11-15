Новое Стригинское кладбище Нижнего Новгорода будет расширено в ближайшее время
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», участок под расширение был передан в муниципальную собственность по решению Гордумы.
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», участок под расширение был передан в муниципальную собственность по решению Гордумы.
Согласно информации, депутаты в ходе заседания 15 ноября поддержали передачу участка площадью 193 тыс. кв. м. на границе с кладбищем для его расширения.
Ранее участок принадлежал правительству Нижегородской области, но по просьбе городской администрации его было решено отдать под расширение территории кладбища. Таким образом, горадминистрация приступит к решению проблемы с дефицитом мест на городских кладбищах.
Напомним, что камеры видеонаблюдения установлены на въезде кладбищ «Стригино» и «Новое Стригинское» в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода ведет переговоры об открытии новых кладбищ в Богородском и Кстовском районах.