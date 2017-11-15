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16:35 (мск), источник: Моя Планета

Самый большой в мире айсберг сняли с высоты птичьего полета

Каждые антарктические весну и лето НАСА летает на специальных самолетах над континентом, чтобы следить за тем, как глобальное потепление изменяет его ландшафт.

Источник: NASA

На днях самолет-разведчик НАСА P-3 Orion вылетел из Ушуайи, Аргентина, для обследования шельфового ледника Ларсена С и отколовшийся от него гигантского айсберга, передает Mashable.

Огромная глыба льда, названная A-68, отправилась в свободное плавание в начале июля. С тех пор гигант слегка «похудел», потеряв несколько более или менее крупных кусков, но по-прежнему остается монструозным.

НАСА разместило фотографии айсберга на своих страницах в соцсетях. Человечество впервые получило возможность увидеть объект так близко — ранее его снимали только со спутника с помощью специальных приборов.

Источник: NASA

Сам айсберг не представляет опасности для судов. Пока он плавает в океане, как кубик льда в стакане. Однако есть вероятность, что, нарушив шельфовый ледник Ларсена С, айсберг ускорит процесс кончины ледяного щита. Это, в свою очередь, грозит существенным повышением уровня моря.

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Самый большой в мире айсберг сняли с высоты птичьего полета
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