Самый большой в мире айсберг сняли с высоты птичьего полета
Каждые антарктические весну и лето НАСА летает на специальных самолетах над континентом, чтобы следить за тем, как глобальное потепление изменяет его ландшафт.
Каждые антарктические весну и лето НАСА летает на специальных самолетах над континентом, чтобы следить за тем, как глобальное потепление изменяет его ландшафт.
На днях
Огромная глыба льда, названная A-68, отправилась в свободное плавание в начале июля. С тех пор гигант слегка «похудел», потеряв несколько более или менее крупных кусков, но
НАСА разместило фотографии айсберга на своих страницах в соцсетях. Человечество впервые получило возможность увидеть объект так близко — ранее его снимали только со спутника с помощью специальных приборов.
Сам айсберг не представляет опасности для судов. Пока он плавает в океане, как кубик льда в стакане. Однако есть вероятность, что, нарушив шельфовый ледник Ларсена С, айсберг ускорит процесс кончины ледяного щита. Это, в свою очередь, грозит существенным повышением уровня моря.