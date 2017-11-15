В Воронеже строительство приюта для безнадзорных животных начнется в 2018 году

По словам руководителя городского управления экологии Натальи Ветер, полномочия по отлову и помещению безнадзорных животных в приюты Воронежа переданы органам местного самоуправления. Проведение этих работ заказывают управы районов. Оплата происходит за счет выделяемых из регионального бюджета субвенций. К примеру, на текущий год был выделе 1 млн рублей — его израсходовали к августу 2017-го.
«Горадминистрация организовала стерилизацию животных на базе ветклиники аграрного университета. К отлову животных привлекли зоосадитников — с ними заключены соглашения о сотрудничестве, — отметила Наталья Ветер. — Также администрация города прорабатывает вопрос строительства приюта».
Разместится он в Воронежа на улице Балашовская, 29/1. Уже работы по формированию участка под строительство приюта завершены. Заказывать работы по проектированию будет управление строительной политики. Техническое задание подготовлены, запросы для получения техусловий направлены.
«Строительство приюта начнется в 2018 года», — отметила чиновница. И добавила, что сейчас, как показал анализ обращений горожан, безнадзорных животных около 3,5 тысячи. В 2017-м отловили 248, остальные по-прежнему на улицах.
Леонид Беляев — руководитель Железнодорожной управы — сообщил о том, что основные места скопления безнадзорных животных — это пустые и дворы многоквартирных домов. И жители могут самостоятельно влиять на их количество. Правда, уже за свой счет. Для этого нужно провести общее собрание жильцов.
Считается, что самый гуманный способ — это отлов, стерилизация, вакцинация, биркование и выпуск животных. Усыпляют лишь тех, кто болен неизлечимо или проявляет агрессивность.
Отметим, городское управление экологии обнародовало перечень организаций, которые оказывают подобные услуги. Их телефоны можно посмотреть здесь.
Консультацию зоозащитника можно получить в фонде «Право на жизнь» по телефону 84732547478.