Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Игорь Сечин развелся
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Сбившая насмерть "пьяного мальчика" обратилась к суду с просьбой
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Святотатственный снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
31-летняя Бузова предстала без косметики - СМИ
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
17:04 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже строительство приюта для безнадзорных животных начнется в 2018 году

В среду, 15 ноября 2017 года, в управах Левобережного и Железнодорожного районов по инициативе управления экологии прошли круглые столы, на которых обсудили проблемы безнадзорных животных. В дискуссии приняли участие руководители районов, управления ветеринарии, ГО и ЧС и директора управляющих компаний.

По словам руководителя городского управления экологии Натальи Ветер, полномочия по отлову и помещению безнадзорных животных в приюты Воронежа переданы органам местного самоуправления. Проведение этих работ заказывают управы районов. Оплата происходит за счет выделяемых из регионального бюджета субвенций. К примеру, на текущий год был выделе 1 млн рублей — его израсходовали к августу 2017-го.

«Горадминистрация организовала стерилизацию животных на базе ветклиники аграрного университета. К отлову животных привлекли зоосадитников — с ними заключены соглашения о сотрудничестве, — отметила Наталья Ветер. — Также администрация города прорабатывает вопрос строительства приюта».

Разместится он в Воронежа на улице Балашовская, 29/1. Уже работы по формированию участка под строительство приюта завершены. Заказывать работы по проектированию будет управление строительной политики. Техническое задание подготовлены, запросы для получения техусловий направлены.

«Строительство приюта начнется в 2018 года», — отметила чиновница. И добавила, что сейчас, как показал анализ обращений горожан, безнадзорных животных около 3,5 тысячи. В 2017-м отловили 248, остальные по-прежнему на улицах.

Леонид Беляев — руководитель Железнодорожной управы — сообщил о том, что основные места скопления безнадзорных животных — это пустые и дворы многоквартирных домов. И жители могут самостоятельно влиять на их количество. Правда, уже за свой счет. Для этого нужно провести общее собрание жильцов.

Считается, что самый гуманный способ — это отлов, стерилизация, вакцинация, биркование и выпуск животных. Усыпляют лишь тех, кто болен неизлечимо или проявляет агрессивность.

Отметим, городское управление экологии обнародовало перечень организаций, которые оказывают подобные услуги. Их телефоны можно посмотреть здесь.

Консультацию зоозащитника можно получить в фонде «Право на жизнь» по телефону 84732547478.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Воронеже уголовное дело завели на охранника «Окея», через интернет…
В Воронеже строительство приюта для безнадзорных животных начнется в…
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Что привело к военному перевороту в Зимбабве
Возле Керчи терпит бедствие пароход
В Китае найдена шкатулка с останками Будды
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь