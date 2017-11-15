В Воронеже строительство приюта для безнадзорных животных начнется в 2018 году

По словам руководителя городского управления экологии Натальи Ветер, полномочия по отлову и помещению безнадзорных животных в приюты Воронежа переданы органам местного самоуправления. Проведение этих работ заказывают управы районов. Оплата происходит за счет выделяемых из регионального бюджета субвенций. К примеру, на текущий год был выделе 1 млн рублей — его израсходовали к августу 2017-го.

«Горадминистрация организовала стерилизацию животных на базе ветклиники аграрного университета. К отлову животных привлекли зоосадитников — с ними заключены соглашения о сотрудничестве, — отметила Наталья Ветер. — Также администрация города прорабатывает вопрос строительства приюта».

Разместится он в Воронежа на улице Балашовская, 29/1. Уже работы по формированию участка под строительство приюта завершены. Заказывать работы по проектированию будет управление строительной политики. Техническое задание подготовлены, запросы для получения техусловий направлены.

«Строительство приюта начнется в 2018 года», — отметила чиновница. И добавила, что сейчас, как показал анализ обращений горожан, безнадзорных животных около 3,5 тысячи. В 2017-м отловили 248, остальные по-прежнему на улицах.

Леонид Беляев — руководитель Железнодорожной управы — сообщил о том, что основные места скопления безнадзорных животных — это пустые и дворы многоквартирных домов. И жители могут самостоятельно влиять на их количество. Правда, уже за свой счет. Для этого нужно провести общее собрание жильцов.

Считается, что самый гуманный способ — это отлов, стерилизация, вакцинация, биркование и выпуск животных. Усыпляют лишь тех, кто болен неизлечимо или проявляет агрессивность.

Отметим, городское управление экологии обнародовало перечень организаций, которые оказывают подобные услуги. Их телефоны можно посмотреть здесь.