Помещение на ул. Кожевенной Нижнего Новгорода безвозмездно передано под музей «Ночлежная квартира»

Согласно информации, в безвозмездную собственность по запросу общественной организации «Союз Рождественской стороны» передано помещение в доме № 10 на ул. Кожевенной. Во времена Российской империи там располагалась ночлежка и в связи с этим было решено организовать в доме музей.

Кроме того, о данной ночлежке рассказывается в повести Максима Горького «На дне», что еще более поднимает ее ценность для культурной жизни города. Музей уже работает и принимает посетителей.

Напомним, что экскурсионный маршрут «Босяцкая Миллионка» презентован в Нижнем Новгороде.