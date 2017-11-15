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18:14 (мск), источник: НТА-Приволжье

Помещение на ул. Кожевенной Нижнего Новгорода безвозмездно передано под музей «Ночлежная квартира»

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», такое решение было принято депутатами Гордумы 15 ноября.

Согласно информации, в безвозмездную собственность по запросу общественной организации «Союз Рождественской стороны» передано помещение в доме № 10 на ул. Кожевенной. Во времена Российской империи там располагалась ночлежка и в связи с этим было решено организовать в доме музей.

Кроме того, о данной ночлежке рассказывается в повести Максима Горького «На дне», что еще более поднимает ее ценность для культурной жизни города. Музей уже работает и принимает посетителей.

Напомним, что экскурсионный маршрут «Босяцкая Миллионка» презентован в Нижнем Новгороде.

Как сообщалось ранее, улицу Кожевенную Нижнего Новгорода планируется сделать пешеходной до конца 2017 года.

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