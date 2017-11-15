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16:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербург простился с актрисой театра Верой Вельяминовой

Близкие артистки, которую прозвали человеком с ружьем, в последний раз сказали ей «спасибо».

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Такая разная, такая яркая и неравнодушная, актриса Александринского театра Вера Вельяминова услышала свои последние аплодисменты. Артистка, отдавшая театру всю свою жизнь, скончалась 12 ноября на 92 году жизни. Сегодня ее похоронили на Волковском кладбище.

В ПАМЯТИ НАВСЕГДА.

К полудню 15 ноября в фойе с чашей в Александринском театре собралось около сорока человек: родные, коллеги и самые близкие друзья. В руках — белые и красные цветы. На лицах — траур, но без слез: наверно, все атрибуты сильных чувств артисты расходуют на сцене.

В центре фойе — закрытый гроб с единственным венком, сплетенным из красных цветов, красных до черноты. Он стоит между чашей и лестницей, ведущей куда-то наверх: такая вот случайная аллегория. Рядом, в стенах, увешанных портретами великих александринцев прошлого, — фото Веры Николаевны, перетянутое траурной лентой.

Церемонию вел Александр Чепуров, заместитель худрука Александринского театра. Прощание началось без лишнего пафоса, а звучащие под расписными сводами скорбные слова не были преувеличены.

— Вера Николаевна прошла большой творческий путь, с нашим театром была связана вся ее жизнь, — начал Александр Чепуров. — Она сыграла более восьмидесяти ролей, а это огромное количество. Это были и русская классика, и современная пьеса, и зарубежные произведения. Это были постановки самых разных режиссеров. Да, возраст почтенный. Мы можем сказать, что она прошла прекрасный счастливый сценический путь. И сегодня я испытываю светлую печаль, ведь она навсегда останется в памяти зрителей и александринцев.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА.

Мысли собравшихся все дальше уходили в добрые воспоминания, в те времена, когда Вера Николаевна еще была в состоянии приезжать на премьеры и сборы трупы, а не узнавать вести театра по телефону. Без Александринки она просто не могла: театр, где она прослужила 65 лет, был ее жизнью.

— Она пришла сюда совсем молоденькой студенткой: у меня хранится явочный лист спектакля «Живой труп» 1952 года с росписями артистов, и среди них — подпись Веры Николаевны, в ходе, в массовке, — рассказал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. — Это яркая замечательная актриса, одна из тех, что составила славу театра. И мы будем помнить ее всегда. Потому что как только скажешь: «Там, сзади, никого нет, все началось с меня!» — все, конец творчеству и жизни.

Проститься с артисткой пришли коллеги, которые годами играли на одной с нею сцене.

— Для меня она Верочка, а я для нее — Колька, — вздохнул народный артист России Николай Мартон. — Она была удивительной женщиной. Красоты необыкновенной: мужчины влюблялись в нее сразу, в том числе и я. Играла много и была настоящим профессионалом. Обладала удивительным вокалом: пела так, что очаровывала. Была советским человеком и по-настоящему верила, что так надо жить. Вникала во все, что только можно. В трупе мы называли ее человеком с ружьем, по-доброму, конечно: огромная энергия и желание сделать людям доброе были сутью ее характера.

ЧЕЛОВЕК С ЧИСТОЙ ДУШОЙ.

Поклониться Вельяминовой пришла целая делегация Петровской академии наук и искусств.

— Гордый и независимый человек. Добрый человек с чистой душой. И настоящий патриот, — сказал почетный президент академии Леонид Майборода. — Она пережила блокаду, она прошла большой путь в искусстве. Верочка Николаевна, спасибо Вам за все!

И вот, гроб стали укутывать цветами. Чуть дольше, чем другие, у него остановились родственники Веры Николаевны. Они же собрали гвоздики и розы, чтобы увезти их на кладбище. На улице, у театра, уже ожидали катафалк и автобус: предстоял путь на Волковское кладбище. Гроб подняли. Зазвучали аплодисменты. И Вера Николаевна, которая была с театром всей своей жизни до самого конца, ушла.

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