Петербург простился с актрисой театра Верой Вельяминовой
Близкие артистки, которую прозвали человеком с ружьем, в последний раз сказали ей «спасибо».
Близкие артистки, которую прозвали человеком с ружьем, в последний раз сказали ей «спасибо».
Такая разная, такая яркая и неравнодушная, актриса Александринского театра Вера Вельяминова услышала свои последние аплодисменты. Артистка, отдавшая театру всю свою жизнь, скончалась 12 ноября на 92 году жизни. Сегодня ее похоронили на Волковском кладбище.
В ПАМЯТИ НАВСЕГДА.
К полудню 15 ноября в фойе с чашей в Александринском театре собралось около сорока человек: родные, коллеги и самые близкие друзья. В руках — белые и красные цветы. На лицах — траур, но без слез: наверно, все атрибуты сильных чувств артисты расходуют на сцене.
В центре фойе — закрытый гроб с единственным венком, сплетенным из красных цветов, красных до черноты. Он стоит между чашей и лестницей, ведущей
Церемонию вел Александр Чепуров, заместитель худрука Александринского театра. Прощание началось без лишнего пафоса, а звучащие под расписными сводами скорбные слова не были преувеличены.
— Вера Николаевна прошла большой творческий путь, с нашим театром была связана вся ее жизнь, — начал Александр Чепуров. — Она сыграла более восьмидесяти ролей, а это огромное количество. Это были и русская классика, и современная пьеса, и зарубежные произведения. Это были постановки самых разных режиссеров. Да, возраст почтенный. Мы можем сказать, что она прошла прекрасный счастливый сценический путь. И сегодня я испытываю светлую печаль, ведь она навсегда останется в памяти зрителей и александринцев.
УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА.
Мысли собравшихся все дальше уходили в добрые воспоминания, в те времена, когда Вера Николаевна еще была в состоянии приезжать на премьеры и сборы трупы, а не узнавать вести театра по телефону. Без Александринки она просто не могла: театр, где она прослужила 65 лет, был ее жизнью.
— Она пришла сюда совсем молоденькой студенткой: у меня хранится явочный лист спектакля «Живой труп» 1952 года с росписями артистов, и среди них — подпись Веры Николаевны, в ходе, в массовке, — рассказал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. — Это яркая замечательная актриса, одна из тех, что составила славу театра. И мы будем помнить ее всегда. Потому что как только скажешь: «Там, сзади, никого нет, все началось с меня!» — все, конец творчеству и жизни.
Проститься с артисткой пришли коллеги, которые годами играли на одной с нею сцене.
— Для меня она Верочка, а я для нее — Колька, — вздохнул народный артист России Николай Мартон. — Она была удивительной женщиной. Красоты необыкновенной: мужчины влюблялись в нее сразу, в том числе и я. Играла много и была настоящим профессионалом. Обладала удивительным вокалом: пела так, что очаровывала. Была советским человеком и
ЧЕЛОВЕК С ЧИСТОЙ ДУШОЙ.
Поклониться Вельяминовой пришла целая делегация Петровской академии наук и искусств.
— Гордый и независимый человек. Добрый человек с чистой душой. И настоящий патриот, — сказал почетный президент академии Леонид Майборода. — Она пережила блокаду, она прошла большой путь в искусстве. Верочка Николаевна, спасибо Вам за все!
И вот, гроб стали укутывать цветами. Чуть дольше, чем другие, у него остановились родственники Веры Николаевны. Они же собрали гвоздики и розы, чтобы увезти их на кладбище. На улице, у театра, уже ожидали катафалк и автобус: предстоял путь на Волковское кладбище. Гроб подняли. Зазвучали аплодисменты. И Вера Николаевна, которая была с театром всей своей жизни до самого конца, ушла.