Потребители в Волгоградской области жалуются на некачественные товары
В Волгоградской области вывели общую цифру количества жалоб потребителей за девять месяцев этого года.
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В Волгоградской области вывели общую цифру количества жалоб потребителей за девять месяцев этого года.
Выяснилось, что число обращений уменьшилось на 8% и составило 9,3 тысячи, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Более 70% случаев обращений касались нарушений в торговой отрасли. На втором месте с показателем в 6,6% — жалобы на услуги ЖКХ, на третьем (5,4%) — на бытовые услуги. Стало известно, что потребители смогли вернуть себе более 8,3 миллионов рублей ущерба в досудебном порядке.
Суды региона удовлетворили 150 исков в пользу потребителей, взыскано 4,4 миллиона рублей материального ущерба, более семи миллионов рублей неустойки, в 255 тысяч рублей был оценен моральный вред.