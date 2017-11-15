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16:50 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Потребители в Волгоградской области жалуются на некачественные товары

В Волгоградской области вывели общую цифру количества жалоб потребителей за девять месяцев этого года.

Выяснилось, что число обращений уменьшилось на 8% и составило 9,3 тысячи, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Более 70% случаев обращений касались нарушений в торговой отрасли. На втором месте с показателем в 6,6% — жалобы на услуги ЖКХ, на третьем (5,4%) — на бытовые услуги. Стало известно, что потребители смогли вернуть себе более 8,3 миллионов рублей ущерба в досудебном порядке.

Суды региона удовлетворили 150 исков в пользу потребителей, взыскано 4,4 миллиона рублей материального ущерба, более семи миллионов рублей неустойки, в 255 тысяч рублей был оценен моральный вред.

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