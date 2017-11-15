Потребители в Волгоградской области жалуются на некачественные товары

Выяснилось, что число обращений уменьшилось на 8% и составило 9,3 тысячи, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Более 70% случаев обращений касались нарушений в торговой отрасли. На втором месте с показателем в 6,6% — жалобы на услуги ЖКХ, на третьем (5,4%) — на бытовые услуги. Стало известно, что потребители смогли вернуть себе более 8,3 миллионов рублей ущерба в досудебном порядке.