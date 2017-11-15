В Волгограде завершено строительство современного отделения скорой помощи

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Объект посетила инспекционная комиссия, в состав которой вошли заместители губернатора Волгоградской области Валентина Гречина и Зина Мержоева, председатель регионального комитета здравоохранения Владимир Шкарин, глава облкомстроя Светлана Кузнецова, представители подрядных организаций и руководство ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25».

Медперсонал больницы скорой помощи № 25 с нетерпением ждет конца ноября: именно эти сроки обозначены контрактом, заключенным со строителями. В здание завозится оборудование, которое сразу же монтируется. Как пояснили специалисты, завтра ожидается поставка подъемника для маломобильных групп населения: установлен он будет за считанные дни. В новое отделение уже прибыли аппараты для проведения рентгенологических, эндоскопических обследований, операционные оснащены системами вентиляции, способными обеспечивать помещения необходимыми ламинарными потоками. Врачи осваивают приборы, произведенные на отечественных заводах медицинской техники. Здание полностью оборудовано системой безопасности.

На базе ведущей клиники региона впервые создается отделение скорой медицинской помощи, в котором разделение потоков пациентов будет осуществляться на входе в стационар. Для каждой группы больных предусмотрены разные секторы. В зеленой зоне будут находиться те, чье состояние позволяет самостоятельно передвигаться и проходить обследование у терапевта, хирурга и нейрохирурга. Для работы специалистов предусмотрены три смотровых. В новом отделении «зеленый» блок способен вместить до 50 человек — самих обратившихся за помощью и ожидающих родственников. В желтую без промедления станут направлять более тяжелых пациентов: здесь уже выставлены баллоны с кислородом и другими медицинскими газами. Вместо коек планируется использовать каталки: так врачи смогут быстрее транспортировать больного в случае необходимости. Третьих, самых тяжелых, сразу будут направлять в «красный» сектор — блок интенсивной терапии, где разместится противошоковая и реанимация. Медучреждение с такой логистикой перемещения больных рассчитывает принимать до 150 человек в сутки. В настоящее время БСМП № 25 оказывает помощь порядка ста обратившихся.

Еще одной особенностью нового отделения является возможность оперативно приступить к более эффективному восстановлению пострадавших, получивших различные телесные повреждения и увечья. В отделении сочетанной травмы установят 15 коек.

— Там будут находиться пациенты после тяжёлой автодорожной травмы, когда имеется поражение нескольких частей тела — грудной клетки, конечности, живота и ЧМТ. В отделении работают специалисты, которые оказывают помощь по любому профилю на месте, в одном отделении. Врачи уже прошли обучение в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, — пояснил заместитель главврача ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» Эдуард Пономарев..

Как рассказали сотрудники медучреждения, через построенный вход в больницу уже идет поток пациентов. Для удобства персонала и маломобильных групп населения представители подрядной организации оборудовали парковочные места. Врачи мечтают в конце ноября разместить в новом здании приемный покой.

— Нет другого такого учреждения в регионе, где была бы в одном месте организована логистика передвижения пациента начиная с момента его поступления и заканчивая обследованием и любыми необходимыми оперативными последствиями. В Волгограде точно такого нет, поэтому все доктора и персонал хотят скорейшего ввода в строй нового объекта, — отметил Эдуард Пономарев.

Персонал готов работать в отделении скорой помощи: почти все врачи получили необходимые для этого сертификаты, оборудование, которое поступает и монтируется, доктора быстро осваивают. С облздравом согласовано штатное расписание.

— Добавятся около 100 ставок для работы в отделении скорой помощи. Этого достаточно, чтобы обеспечить на всех постах работу медицинского персонала. Учтено увеличение потока пациентов как за счет самообращений, так и за счет санитарной авиации, — сообщил замглавврача больницы.

Напомним, что Волгоградская область стало одним из первых регионов, получивших по федеральному гранту вертолет для осуществления транспортировки тяжелых больных из отдаленных районов. Для работы «воздушной скорой» на территории БСМП № 25 была обустроена специальная посадочная площадка, от которой до нового отделения больницы, где пациента и бригаду врачей встречают реаниматологи и другие специалисты, всего одна минута.

Но прежде, чем все заработает так, как планировалось два года назад, необходимо провести несколько мероприятий.

— Строительство заканчивается. Сроки его завершения, по проекту, определены 30 ноября. Со вчерашнего дня сюда зашла итоговая проверка стройнадзора. Сегодня мы прибыли с инспекцией, чтобы посмотреть реальную готовность объекта. И сейчас мы видим, что она на том уровне, на котором и должна быть. Все работы завершены. Идёт благоустройство: осталось выложить плодородный слой грунта. Но сегодня погода дождливая, поэтому, я думаю, что на ближайшей неделе все эти вопросы окончательно будут завершены. Оборудование, которое определено по плану поставок, уже на месте. Сдаем объект вовремя и качественно: мало где в городах-миллионниках есть подобное отделение, которое отвечает всем самым современным требованиям и международным стандартам, — подчеркнула заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина.

Напомним, что возведение нового отделения скорой медицинской помощи началось летом 2016 года. Из регионального бюджета для «перезагрузки» только этого учреждения выделено порядка 1 млрд 800 млн рублей, из них более 600 млн предусмотрено на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования. За три года был выполнен колоссальный объем работ: отремонтированы отделения, построено новое здание, подготовлен медперсонал, доставлены и установлены крупногабаритные диагностические аппараты.

— В таких масштабах больница раньше вообще не обновлялась. Капитальный ремонт и создание приемно-диагностического отделения позволит, по сути, на высоком уровне оказывать помощь пациентам. В прежних условиях это было затруднительно: на перемещение больного из одного диагностического отделения в другое тратилось время. Сейчас всё находится в одном месте. И это экономит драгоценные минуты и, соответственно, влияет на здоровье пациента, — пояснил замглавврача Эдуард Пономарев.

По словам специалистов, большинства стационаров в России уже давно отметило свои тридцатилетние юбилеи. Это значит, что во многих больницах страны работает логистика транспортировки пациентов, рассчитанная на тот поток, который наблюдался в советские годы. Волгоградская область скоро изменит эту практику: в преддверии сорокалетия в ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» началось не только обновление помещений и оборудования, но и переформатирование работы, цель которой — сохранение жизней и здоровья людей.

— Мы с коллегами из комитетов здравоохранения и строительства посетили 25-ю больницу с целью промежуточного контроля объекта, который готовится к сдаче. Мы видим высокое качество ремонта, установленное оборудование. Руководство медучреждения докладывает о том, что уже обучены специалисты. Все понимают, насколько важен объект для региона: губернатор Андрей Иванович Бочаров поставил задачусделать больницу самого высокого международного уровня, которая будет работать на сохранение здоровья населения Волгоградской области, — подчеркнула заместитель главы региона Зина Мержоева.

Планируется, что медики для выполнения своих профессиональных задач получат новое здание до конца текущего года.