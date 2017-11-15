Завершен монтаж кровли на строящемся стадионе «Нижний Новгород»
Завершен монтаж кровли на строящемся стадионе «Нижний Новгород». Об этом
Завершен монтаж кровли на строящемся стадионе «Нижний Новгород». Об этом
Согласно информации, специалисты установили 54 тысячи 705 кв. м покрытия над зрительскими трибунами и зоной фойе. Футбольное поле стадиона останется открытым согласно проекту. Кровля выполнена из пластин поликарбоната белого, синего и голубого цветов, чередующихся в шахматном порядке.
«Кровля построена с учетом климатических особенностей региона, имеет высокую прочность и выдержит серьезную ветровую и снеговую нагрузки. Во время дождя вода стекает в дождеприемные лотки и перенаправляется в систему ливневой канализации. Водосборные лотки и трубопроводы оборудованы системой подогрева, препятствующей образованию наледей и способствующей таянию снега», — рассказал руководитель строительства Сергей Пичушкин.
В сообщении также говорится, что параллельно на стадионе продолжаются другие виды работ. На 44 круглые колонны устанавливаются конструктивы, на которых будет смонтирован фасад из ветрозащитных мембран. Ведется благоустройство, асфальтирование и озеленение территории вокруг арены, выполняется отделка помещений, продолжается монтаж инженерных систем и оборудования для обслуживания стадиона. Специалисты выполняют комплекс работ по уходу за футбольным полем, на которое уже установлены футбольные ворота. На трибунах стадиона смонтировано более 38 тысяч кресел.
Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве,
Строительство стадиона в столице ПФО планируется завершить до конца 2017 года.