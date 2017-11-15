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18:53 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Завершен монтаж кровли на строящемся стадионе «Нижний Новгород»

Завершен монтаж кровли на строящемся стадионе «Нижний Новгород». Об этом пресс-служба генерального подрядчика строительства — АО «Стройтрансгаз» сообщила 15 ноября 2017 года.

Источник: "Стройтрансгаз"

Согласно информации, специалисты установили 54 тысячи 705 кв. м покрытия над зрительскими трибунами и зоной фойе. Футбольное поле стадиона останется открытым согласно проекту. Кровля выполнена из пластин поликарбоната белого, синего и голубого цветов, чередующихся в шахматном порядке.

«Кровля построена с учетом климатических особенностей региона, имеет высокую прочность и выдержит серьезную ветровую и снеговую нагрузки. Во время дождя вода стекает в дождеприемные лотки и перенаправляется в систему ливневой канализации. Водосборные лотки и трубопроводы оборудованы системой подогрева, препятствующей образованию наледей и способствующей таянию снега», — рассказал руководитель строительства Сергей Пичушкин.

В сообщении также говорится, что параллельно на стадионе продолжаются другие виды работ. На 44 круглые колонны устанавливаются конструктивы, на которых будет смонтирован фасад из ветрозащитных мембран. Ведется благоустройство, асфальтирование и озеленение территории вокруг арены, выполняется отделка помещений, продолжается монтаж инженерных систем и оборудования для обслуживания стадиона. Специалисты выполняют комплекс работ по уходу за футбольным полем, на которое уже установлены футбольные ворота. На трибунах стадиона смонтировано более 38 тысяч кресел.

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля — одна восьмая финала, 6 июля — четвертьфинал.

Строительство стадиона в столице ПФО планируется завершить до конца 2017 года.

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