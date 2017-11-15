Нижегородский аэропорт «Стригино» увеличил число чартерных рейсов
Всего осенью и зимой прямыми рейсами из столицы Приволжья будут охвачены более 20 направлений.
Всего осенью и зимой прямыми рейсами из столицы Приволжья будут охвачены более 20 направлений.
Нижегородский аэропорт «Стригино» более чем в два раза увеличил число чартерных рейсов в
К уже ставшим привычным рейсам в Сочи и Гоа добавились новые курортные направления: в тайский Пхукет и вьетнамский Нячанг. Также три раза в неделю нижегородцы смогут вылетать в Объединённые Арабские Эмираты.
Отметим, что чартерные рейсы из Нижнего Новгорода выполняет четыре авиакомпании — Azur Air, Royal Flight, «Икар» и «Россия».
Всего это осенью и зимой нижегородцам доступны более 20 направлений для авиапутешествий.