Нижегородский аэропорт «Стригино» увеличил число чартерных рейсов

Нижегородский аэропорт «Стригино» более чем в два раза увеличил число чартерных рейсов в осенне-зимней период, сообщает портал «Открытый Нижний».

К уже ставшим привычным рейсам в Сочи и Гоа добавились новые курортные направления: в тайский Пхукет и вьетнамский Нячанг. Также три раза в неделю нижегородцы смогут вылетать в Объединённые Арабские Эмираты.

Отметим, что чартерные рейсы из Нижнего Новгорода выполняет четыре авиакомпании — Azur Air, Royal Flight, «Икар» и «Россия».