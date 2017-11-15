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18:55 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородский аэропорт «Стригино» увеличил число чартерных рейсов

Всего осенью и зимой прямыми рейсами из столицы Приволжья будут охвачены более 20 направлений.

Нижегородский аэропорт «Стригино» более чем в два раза увеличил число чартерных рейсов в осенне-зимней период, сообщает портал «Открытый Нижний».

К уже ставшим привычным рейсам в Сочи и Гоа добавились новые курортные направления: в тайский Пхукет и вьетнамский Нячанг. Также три раза в неделю нижегородцы смогут вылетать в Объединённые Арабские Эмираты.

Отметим, что чартерные рейсы из Нижнего Новгорода выполняет четыре авиакомпании — Azur Air, Royal Flight, «Икар» и «Россия».

Всего это осенью и зимой нижегородцам доступны более 20 направлений для авиапутешествий.

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