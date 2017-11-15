Ученые назвали тип самых привлекательных людей

Опыты ученых были проведены с целью установить влияние лимбальных колец на первые впечатления от человека. Эксперты уверены, именно лицевая привлекательность отражает здоровье человека.

В исследовании приняли участие несколько сотен человек. В течение трех часов они просматривали и оценивали ряд лиц, некоторые из них имели кольца вокруг радужки глаз. После специалисты обнаружили, что лица с лимбальными кольцами имеют тенденцию считаться более здоровыми, чем лица без них.