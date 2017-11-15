Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
Харассмент: что это и при чем тут сексуальное насилиеДело Вайнштейна и обвинения других звезд в домогательствах запустили дискуссию о профессиональной этике, в которой постоянно звучит слово «харассмент»
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
Песков высказался о поломке самолета делегации РФ
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
31-летняя Бузова предстала без косметики - СМИ
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
16:37 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградские пригородные маршрутки не будут отменять до конца 2017 года

Волгоградские межмуниципальные маршрутки не ликвидируют до конца текущего года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, власти не собираются закрывать маршрутки так быстро. По закону они обязаны за 180 дней до подписания соответствующего документа предупредить перевозчиков о своем решении, однако, до конца 2017 года сделать это невозможно. В администрации заявили, что маршрутки планируется убрать в течение двух-трех лет. Однако перед этим чиновникам необходимо будет продумать этот вопрос и просто заменить их автобусами большой вместимости, которые будут курсировать по аналогичным схемам движения.

Напомним, что в конце октября снова появилась информация об отмене около 85 пригородных маршруток, которая взволновала волгоградцев. Сообщалось, что до конца 2017 года планируется ликвидировать такие маршрутки, как № 110, 164, 168, 738, 149, 158, 160, 174, 180, 260. Отметим, что большая часть маршруток, попадающих под замену автобусами — транспорт, соединяющий Волгоград с Волжским, Краснослободском, рабочим поселком Городище, Средней Ахтубой, Ленинском. Власти отмечают, что они дублируют друг друга, в связи с чем частично и планируются соответствующие изменения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему осенью нужен тональный крем и другие правила ухода за кожей
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Что привело к военному перевороту в Зимбабве
Возле Керчи терпит бедствие пароход
В Китае найдена шкатулка с останками Будды
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь