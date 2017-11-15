Волгоградские пригородные маршрутки не будут отменять до конца 2017 года

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, власти не собираются закрывать маршрутки так быстро. По закону они обязаны за 180 дней до подписания соответствующего документа предупредить перевозчиков о своем решении, однако, до конца 2017 года сделать это невозможно. В администрации заявили, что маршрутки планируется убрать в течение двух-трех лет. Однако перед этим чиновникам необходимо будет продумать этот вопрос и просто заменить их автобусами большой вместимости, которые будут курсировать по аналогичным схемам движения.