Волгоградские пригородные маршрутки не будут отменять до конца 2017 года
Волгоградские межмуниципальные маршрутки не ликвидируют до конца текущего года.
Волгоградские межмуниципальные маршрутки не ликвидируют до конца текущего года.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, власти не собираются закрывать маршрутки так быстро. По закону они обязаны за 180 дней до подписания соответствующего документа предупредить перевозчиков о своем решении, однако, до конца 2017 года сделать это невозможно. В администрации заявили, что маршрутки планируется убрать в течение
Напомним, что в конце октября снова появилась информация об отмене около 85 пригородных маршруток, которая взволновала волгоградцев. Сообщалось, что до конца 2017 года планируется ликвидировать такие маршрутки, как № 110, 164, 168, 738, 149, 158, 160, 174, 180, 260. Отметим, что большая часть маршруток, попадающих под замену автобусами — транспорт, соединяющий Волгоград с Волжским, Краснослободском, рабочим поселком Городище, Средней Ахтубой, Ленинском. Власти отмечают, что они дублируют друг друга, в связи с чем частично и планируются соответствующие изменения.