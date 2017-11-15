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17:51 (мск), источник: Nur.kz

Подсудимый рассказал, сколько стоила мебель и караоке в доме Бишимбаева

Сегодня помощник бывшего председателя правления АО «Байтерек Девелопмент» Садуакас Сапарымбетов рассказал о деталях и стоимости внутреннего обустройства дома Бишимбаева, построенного на откаты, полученные от строительных компаний.

Источник: Nur.kz

Бывший советник перечислил каждую покупку, приобретенную по согласованию с Бишимбаевым: караоке-установка за 3,1 млн тенге, халаты, полотенца, обеденный стол и 12 стульев — 500 тыс. тенге, диваны и пуфики — 900 тыс. тенге, три кровати и шкафы к ним — 1,5 млн тенге и прочее.

Он сообщил, что покупки и ход строительства в обязательном порядке согласовывались Жаксыбаевым с Бишимбаевым. Более того, экс-министр лично приезжал на объект, проверяя ход строительства.

«Я каждый день во время обеда и вечером по поручению Жаксыбаева приезжал и проверял ход строительства, отправлял ему фотоотчет», — уточнил подсудимый Сапарымбетов.

При этом подсудимый знал, кому принадлежит шикарная недвижимость, т.к. лично занимался подключением коммуникаций по доверенности от имени родственницы Бишимбаева.

Особую пикантность показаниям Сапарымбетова придали подробности организации загородного отдыха экс-министра. Он рассказал, что Жаксыбаев предварительно звонил ему, давая поручения подготовить сауну и закуски.

С его слов, досуг бывшего чиновника разделяла его супруга и бывший председатель правления нацкомпании Бахыт Жаксыбаев. Изысканные блюда поставлялись поваром из личного ресторана Бишимбаева.

Кроме того, подсудимый Сапарымбетов ответил, откуда поступали деньги, на которые обустраивался дом экс-чиновника.

Так, по три взятки ему доставили бывшие топ-менеджеры АО «Байтерек Девелопмент» Анарбай, Акрамов и Айтимбетов.

Он в деталях описал все эпизоды получения взяток: в кабинете, около стадиона, на парковке. С его слов, всякий раз Жаксыбаев отправлял Сапарымбетова за «документами». Денежные средства Сапарымбетов получал в пакетах либо коробках, обмотанных скотчем.

Подсудимый сообщил, что, несмотря на понимание всей противоправности совершаемого, не мог отказать своему шефу.

«Я выполнял функции его советника, поэтому не мог ему отказать и выполнял все поручения (…). Все денежные средства я передавал лично Жаксыбаеву, так как был его доверенным лицом», — продолжил Садуакас Сапарымбетов.

В суде Сапарымбетов подтвердил, что в полном объеме признал вину в части оказания пособничества в передаче взяток и координации строительства особняка Бишимбаева.

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Подсудимый рассказал, сколько стоила мебель и караоке в доме Бишимбаева
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