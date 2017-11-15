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17:20 (мск), источник: Volga News

До конца года в Тольятти поступит 40 современных троллейбусов

В четверг, 16 ноября, в 5:00 на линию в Тольятти выйдут 14 новых троллейбусов, сообщает администрация города.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что шесть троллейбусов выйдут из депо Автозаводского района и восемь — из депо Комсомольского района.

Пассажиры смогут проехать на новом транспорте по маршрутам № 2, 4, 7, 13 и 14.

Напомним, что всего до конца года в город должно поступить 40 современных троллейбусов, благодаря чему поездка на общественном транспорте станет более комфортной, а интервал движения маршрутов уменьшится.

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