До конца года в Тольятти поступит 40 современных троллейбусов

Сообщается, что шесть троллейбусов выйдут из депо Автозаводского района и восемь — из депо Комсомольского района.

Напомним, что всего до конца года в город должно поступить 40 современных троллейбусов, благодаря чему поездка на общественном транспорте станет более комфортной, а интервал движения маршрутов уменьшится.