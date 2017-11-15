До конца года в Тольятти поступит 40 современных троллейбусов
В четверг, 16 ноября, в 5:00 на линию в Тольятти выйдут 14 новых троллейбусов, сообщает администрация города.
В четверг, 16 ноября, в 5:00 на линию в Тольятти выйдут 14 новых троллейбусов, сообщает администрация города.
Сообщается, что шесть троллейбусов выйдут из депо Автозаводского района и восемь — из депо Комсомольского района.
Пассажиры смогут проехать на новом транспорте по маршрутам № 2, 4, 7, 13 и 14.
Напомним, что всего до конца года в город должно поступить 40 современных троллейбусов, благодаря чему поездка на общественном транспорте станет более комфортной, а интервал движения маршрутов уменьшится.