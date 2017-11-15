Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
В Харькове повредили автомобиль генконсула России
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
Белоруссия готова направить миротворцев в Донбасс
Харассмент: что это и при чем тут сексуальное насилиеДело Вайнштейна и обвинения других звезд в домогательствах запустили дискуссию о профессиональной этике, в которой постоянно звучит слово «харассмент»
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
Шаг в бездну: РФ и США переступили роковую черту
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
Песков высказался о поломке самолета делегации РФ
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
13Густой смог окутал Дели
17:39 (мск), источник: Prokazan.ru

Новые правила в автобусе: казанцам разрешили бесплатно провозить велосипеды и коляски

Казанцы теперь смогут бесплатно перевозить в общественном транспорте велосипед и кресла-коляски, депутаты Казгордумы приняли изменения в правила пользования транспортом.

Источник: Prokazan.ru

К перечню ручной клади были добавлены инвалидные кресла-коляски и велосипед, по-прежнему без оплаты можно провозить одну пару лыж и коньков (в чехле), детские санки, удочку, музыкальный инструмент, размеры которых не превышают 120 см, или предметы, длина которых менее 220 см.

При этом будет запрещено провозить в составе ручной клади зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие) вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи, загрязняющие транспорт или одежду пассажиров, а также животных (за исключением мелких домашних животных и птиц в клетках с глухим дном — корзинах, коробах, контейнерах).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Какая я дура, что доверилась правительству!»: Заслуженный юрист РТ вынуждена жить в сарае
Суд приговорил виновницу ДТП в Балашихе к трем годам колонии
Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Переворот в Зимбабве: как свергли Мугабе, правившего 40 лет
Возле Керчи терпит бедствие пароход, члены экипажа голодают
В Китае найдена шкатулка с останками Будды
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Российский тупик МОК Исполком Всемирного антидопингового агентства сделал первый шаг к отстранению сборной России от Олимпиады-2018
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь