Новые правила в автобусе: казанцам разрешили бесплатно провозить велосипеды и коляски
Казанцы теперь смогут бесплатно перевозить в общественном транспорте велосипед и
Казанцы теперь смогут бесплатно перевозить в общественном транспорте велосипед и
К перечню ручной клади были добавлены инвалидные
При этом будет запрещено провозить в составе ручной клади зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие) вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи, загрязняющие транспорт или одежду пассажиров, а также животных (за исключением мелких домашних животных и птиц в клетках с глухим дном — корзинах, коробах, контейнерах).