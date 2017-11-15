В Крыму впервые пройдет «Кремлевская Елка»

Источник: РИА "Новости"

Мероприятия будут проходить в историческом зале санатория «Гурзуфский» — южной резиденции Деда Мороза.

«Вниманию юных друзей будет представлена интерактивная театрализованная эстрадно-цирковая программа “Волшебная звезда”, в которой каждый зритель может стать непосредственным участником. В новогодние каникулы пройдет три музыкальных спектакля и театрализованных представления с участием ведущих артистов Севастопольского Академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского и музыкантов», — говорится в сообщении.

Главными героями новогоднего спектакля станут любимые персонажи сказочных произведений, спектаклей и мультфильмов для детей. Автор сценария Новогоднего представления — заслуженная артистка России Нателла Абелева и режиссер-постановщик — заслуженный артист России Виталий Таганов.

«В Торжественном зале южной резиденции Деда Мороза вырастет 7-метровая Красавица-Ёлка. Кружевные хороводы, веселые игры и русские забавы вокруг сказочной красавицы никого не оставят равнодушными. Посещение “Кремлевской Ёлки в Крыму” обязательно станет заветной мечтой для всех крымских мальчишек и девчонок», — отмечают организаторы праздника.

Билеты на «Кремлёвскую Ёлку в Крыму» будут распространяться через официальные сайты Управделами президента РФ в Крыму, профсоюзные организации предприятий и учреждений.

Часть билетов будет передана для реализации театрально-концертные кассы Ялты.