Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
В Харькове повредили автомобиль генконсула России
Умер актер Виталий Шаповалов
В Латвии похоронили сатирика Михаила Задорнова
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
Шаг в бездну: РФ и США переступили роковую черту
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
13Густой смог окутал Дели
17:16 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму впервые пройдет «Кремлевская Елка»

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. С 2 по 5 января 2018 года в Крыму впервые пройдут детские новогодние праздники «Кремлевская Ёлка». Об этом сообщили в Территориальном управлении Управделами президента РФ по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятия будут проходить в историческом зале санатория «Гурзуфский» — южной резиденции Деда Мороза.

«Вниманию юных друзей будет представлена интерактивная театрализованная эстрадно-цирковая программа “Волшебная звезда”, в которой каждый зритель может стать непосредственным участником. В новогодние каникулы пройдет три музыкальных спектакля и театрализованных представления с участием ведущих артистов Севастопольского Академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского и музыкантов», — говорится в сообщении.

Главными героями новогоднего спектакля станут любимые персонажи сказочных произведений, спектаклей и мультфильмов для детей. Автор сценария Новогоднего представления — заслуженная артистка России Нателла Абелева и режиссер-постановщик — заслуженный артист России Виталий Таганов.

«В Торжественном зале южной резиденции Деда Мороза вырастет 7-метровая Красавица-Ёлка. Кружевные хороводы, веселые игры и русские забавы вокруг сказочной красавицы никого не оставят равнодушными. Посещение “Кремлевской Ёлки в Крыму” обязательно станет заветной мечтой для всех крымских мальчишек и девчонок», — отмечают организаторы праздника.

Билеты на «Кремлёвскую Ёлку в Крыму» будут распространяться через официальные сайты Управделами президента РФ в Крыму, профсоюзные организации предприятий и учреждений.

Часть билетов будет передана для реализации театрально-концертные кассы Ялты.

Кроме того, все пришедшие на праздник получат в подарок копию Спасской башни московского Кремля.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый год стройки: как возводят Соборную мечеть
Раввин Йехезкель Лазар: я и не мечтал, что останусь в Крыму навсегда
Суд приговорил виновницу ДТП в Балашихе к трем годам колонии
Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Переворот в Зимбабве: как свергли Мугабе, правившего 40 лет
Возле Керчи терпит бедствие пароход, члены экипажа голодают
В Китае найдена шкатулка с останками Будды
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Российский тупик МОК Исполком Всемирного антидопингового агентства сделал первый шаг к отстранению сборной России от Олимпиады-2018
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь