В Самаре на перекрёстке Кирова и Победы скорректируют схему движения

Источник: РИА "Новости"

В среду, 15 ноября, в Самаре с перекрестка проспекта Кирова и улицы Победы уберут знак «Движение по полосам», сообщает 63.ru со ссылкой на «Самарадортранссигнал».

Автомобилисты смогут ехать с крайней правой полосы прямо и направо. Всего планируют заменить шесть знаков: четыре на улице Победы и два на проспекте Кирова.

Режим работы новых светофоров оставлен без изменений. Его разделили на три этапа: утро, день и вечер.