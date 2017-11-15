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18:39 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на перекрёстке Кирова и Победы скорректируют схему движения

Здесь будет разрешено движение с крайней правой полосы прямо и направо.

Источник: РИА "Новости"

В среду, 15 ноября, в Самаре с перекрестка проспекта Кирова и улицы Победы уберут знак «Движение по полосам», сообщает 63.ru со ссылкой на «Самарадортранссигнал».

Автомобилисты смогут ехать с крайней правой полосы прямо и направо. Всего планируют заменить шесть знаков: четыре на улице Победы и два на проспекте Кирова.

Режим работы новых светофоров оставлен без изменений. Его разделили на три этапа: утро, день и вечер.

По отзывам водителей, движению по проспекту Кирова в направлении улицы Физкультурной через перекресток с улицей Победы мешает перестроение в левый ряд, из-за чего из машин собирается очередь.

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