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18:43 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре снегоплавильную станцию построят к маю

После проверки документации, будет семь месяцев на строительство станции и ее ввод в эксплуатацию.

Источник: Агентство «Москва»

Стало известно, когда и где в Самаре появится снегоплавильная станция. Как пишет 63.ru со ссылкой на директора компании ООО «СПК», которая займется возведением объекта, Александра Эстрина, работы стартуют в декабре. Станцию построят на участке площадью 17110 кв. м в Первом переулке — за городским кладбищем на улице Партизанской.

— Мы не могли приступить к работам раньше, потому что получали необходимые документы. К тому же затянулся сам процесс торгов, и соглашение нам выписали только в октябре. После проверки документации, у нас будет семь месяцев на строительство станции и ее ввод в эксплуатацию. Мы планируем справиться с задачей в мае, — уточнил Александр Эстрин.

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