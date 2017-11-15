В Самаре снегоплавильную станцию построят к маю

Стало известно, когда и где в Самаре появится снегоплавильная станция. Как пишет 63.ru со ссылкой на директора компании ООО «СПК», которая займется возведением объекта, Александра Эстрина, работы стартуют в декабре. Станцию построят на участке площадью 17110 кв. м в Первом переулке — за городским кладбищем на улице Партизанской.

— Мы не могли приступить к работам раньше, потому что получали необходимые документы. К тому же затянулся сам процесс торгов, и соглашение нам выписали только в октябре. После проверки документации, у нас будет семь месяцев на строительство станции и ее ввод в эксплуатацию. Мы планируем справиться с задачей в мае, — уточнил Александр Эстрин.