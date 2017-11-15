Игроки в покер впервые в Казахстане привлечены к ответственности в ВКО

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в ведомстве, летом 2017 года сотрудниками службы экономических расследований департамента государственных доходов по ВК области пресечена деятельность незаконного игорного бизнеса, организованного жителем Усть-Каменогорска М. Тогда же были задержаны 5 участников игры в покер.

В ходе следствия установлено, что гражданин М., организовал подпольное казино в квартире своей матери, где проводил игры в покер, с выдачей денежного вознаграждения.

Для оснащения подпольного казино горожанин приобрел зеленое сукно для покерного стола, игральный чемоданчик с фишками различных номинальных единиц, карты, таймер и иные игральные принадлежности. После чего проводил азартные игры с использованием вышеуказанных средств, путем реализации и приобретения фишек за денежное вознаграждение.

«Он собирал денежные средства у участников азартных игр в размере от 10 000 тенге до 20 000 тенге, выдавая взамен игральные фишки разных номинальных единиц. После чего все приступали к игре в “покер”, и в зависимости от выигрыша получали денежные средства в соотношении 50%, 30%, 20%. Сам же гражданин М. получал 10% от суммы собранных, тем самым получая доход за организацию азартных игр», — сообщили в службе экономических расследований.

Во время обыска квартиры были обнаружены и изъяты сукно (полотно) зеленого цвета, предназначенное для азартных карточных игр, фишки для покера, номиналами по 100, 500, 1000, 5000, 10 000 единиц, 5 колод игральных карт, чемоданчик, предназначенный для проведения игр, таймер, а также денежные средства в сумме 50000 тенге.