Госветнадзор с помощью полиции намерен проверить условия содержания леопарда в нижегородской квартире

Источник: Московский зоопарк

Согласно информации, в ведомство поступила информация о выгуле леопарда во дворе дома № 95 по улице Бурнаковской Московского района.

Владелец леопарда за регистрацией животного в государственной ветеринарной службе не обращался. В комитет жалоб граждан по вопросу содержания либо выгула леопарда около дома № 95 по улице Бурнаковской не поступало.

В комитете при этом отметили, что в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства владелец обязан обеспечивать надлежащие условия содержания животных, соответствующие ветеринарно-санитарным нормам, а также биологическим и индивидуальным особенностям вида, в том числе удовлетворять потребности животных в движении и естественной активности. Содержание леопарда в квартире данным критериям не соответствует.

«Учитывая, что выгул крупных хищных животных создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей и других животных, выгул леопарда в общественных местах ннедопустим. В случае негуманного обращения с диким животным либо агрессивного поведения леопарда в общественных местах, в отношении владельца может быть возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили в ведомстве.

На данный момент комитет направил запрос в органы полиции об установлении личности владельца леопарда с целью организации проверки соблюдения ветеринарных санитарных правил при содержании животного.