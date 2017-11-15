Американка похвасталась в Сети знанием казахского языка

«Я знаю, каково это — говорить на иностранном языке перед другими людьми. Я хочу принять на себя этот сложный вызов. На этом видео я обсуждаю разные места, в которых я жила. Каждое из этих мест сейчас часть моей жизненной истории. Извините за ошибки, я пока только начинаю изучение», — сообщила Хомер.