Американка похвасталась в Сети знанием казахского языка
Пользовательница соцсетей Эбби Хомер поделилась в интернете видео, на котором она говорит на казахском языке.
Пользовательница соцсетей Эбби Хомер поделилась в интернете видео, на котором она говорит на казахском языке.
«Я знаю, каково это — говорить на иностранном языке перед другими людьми. Я хочу принять на себя этот сложный вызов. На этом видео я обсуждаю разные места, в которых я жила. Каждое из этих мест сейчас часть моей жизненной истории. Извините за ошибки, я пока только начинаю изучение», — сообщила Хомер.
В подписи к видео говорится, что в скором времени девушка будет участвовать в семинаре для казахстанских слушателей на английском языке. Она отметила, что уважает казахстанцев, которые говорят на английском языке, поэтому решила записать видео на казахском.