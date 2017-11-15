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17:43 (мск), источник: Sputniknews.kz

Американка похвасталась в Сети знанием казахского языка

Пользовательница соцсетей Эбби Хомер поделилась в интернете видео, на котором она говорит на казахском языке.

«Я знаю, каково это — говорить на иностранном языке перед другими людьми. Я хочу принять на себя этот сложный вызов. На этом видео я обсуждаю разные места, в которых я жила. Каждое из этих мест сейчас часть моей жизненной истории. Извините за ошибки, я пока только начинаю изучение», — сообщила Хомер.

В подписи к видео говорится, что в скором времени девушка будет участвовать в семинаре для казахстанских слушателей на английском языке. Она отметила, что уважает казахстанцев, которые говорят на английском языке, поэтому решила записать видео на казахском.

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