В Волгоградскую область в конце недели придут морозы до — 8ºС
Как сообщают ВДТВ в волгоградском ЦГМС, 16 ноября по области ожидается последний теплый день на этой неделе. Ночью область ждут небольшой дождь, переходящий в снег, возможен туман.
Как сообщают ВДТВ в волгоградском ЦГМС, 16 ноября по области ожидается последний теплый день на этой неделе. Ночью область ждут небольшой дождь, переходящий в снег, возможен туман.
Зато днем будет сухо. С четверга на пятницу в регионе будет относительно тепло: 0…+5ºС, при прояснении — до -3ºС. Днем воздух прогреется до отметки в +2…+7ºС.
В пятницу, 17 ноября, осадков не будет. Ночью местами до -5ºС. Днем +1…+6ºС.
В субботу, 18 ноября, по области осадков не ожидается. По утрам в отдельных районах — туман и изморозь. Температура воздуха ночью опустится до 0…-5ºС, а в некоторых районах ждут похолодания до -8ºС. Днем — всего +1…+6ºС.
Начнется похолодание и в Волгограде. Ночью в четверг в городе пройдет небольшой дождь, никуда не уйдет и туман. Днем осадков не будет.
Ночью в городе около 0ºС, днем термометр покажет +3…+5ºС. 17 ноября температура воздуха ночью 0…-2ºС, днем +3…+5ºС. В субботу похолодает ночью −1…−3ºС, днем +2…+4ºС.