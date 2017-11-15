Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
7 неловких вопросов сексологу
Выжившая в авиакатастрофе в РФ девочка летела без родителей
После скандала в морге в Москве назначат главного судмедэксперта
Суд назначил наказание сбившего 6-летнего мальчика в Балашихе
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
71-летняя певица выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
13Густой смог окутал Дели
17:47 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградскую область в конце недели придут морозы до — 8ºС

Как сообщают ВДТВ в волгоградском ЦГМС, 16 ноября по области ожидается последний теплый день на этой неделе. Ночью область ждут небольшой дождь, переходящий в снег, возможен туман.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 75% 768 мм рт. ст. 4 м/с

Зато днем будет сухо. С четверга на пятницу в регионе будет относительно тепло: 0…+5ºС, при прояснении — до -3ºС. Днем воздух прогреется до отметки в +2…+7ºС.

В пятницу, 17 ноября, осадков не будет. Ночью местами до -5ºС. Днем +1…+6ºС.

В субботу, 18 ноября, по области осадков не ожидается. По утрам в отдельных районах — туман и изморозь. Температура воздуха ночью опустится до 0…-5ºС, а в некоторых районах ждут похолодания до -8ºС. Днем — всего +1…+6ºС.

Начнется похолодание и в Волгограде. Ночью в четверг в городе пройдет небольшой дождь, никуда не уйдет и туман. Днем осадков не будет.

Ночью в городе около 0ºС, днем термометр покажет +3…+5ºС. 17 ноября температура воздуха ночью 0…-2ºС, днем +3…+5ºС. В субботу похолодает ночью −1…−3ºС, днем +2…+4ºС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Суд приговорил виновницу ДТП в Балашихе к трем годам колонии
Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Переворот в Зимбабве: как свергли Мугабе, правившего 40 лет
Возле Керчи терпит бедствие пароход, члены экипажа голодают
В Китае найдена шкатулка с останками Будды
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Российский тупик МОК Исполком Всемирного антидопингового агентства сделал первый шаг к отстранению сборной России от Олимпиады-2018
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь