В Волгоградскую область в конце недели придут морозы до — 8ºС

Зато днем будет сухо. С четверга на пятницу в регионе будет относительно тепло: 0…+5ºС, при прояснении — до -3ºС. Днем воздух прогреется до отметки в +2…+7ºС.

В пятницу, 17 ноября, осадков не будет. Ночью местами до -5ºС. Днем +1…+6ºС.

В субботу, 18 ноября, по области осадков не ожидается. По утрам в отдельных районах — туман и изморозь. Температура воздуха ночью опустится до 0…-5ºС, а в некоторых районах ждут похолодания до -8ºС. Днем — всего +1…+6ºС.

Начнется похолодание и в Волгограде. Ночью в четверг в городе пройдет небольшой дождь, никуда не уйдет и туман. Днем осадков не будет.