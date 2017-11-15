В Крыму появятся школы гостеприимства
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. В Крыму намерены развивать индустрию гостеприимства, первый пилотный проект уже находится в стадии разработки, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. В Крыму намерены развивать индустрию гостеприимства, первый пилотный проект уже находится в стадии разработки, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
«Развитие индустрии гостеприимства, в том числе за счет создания обучающих центров — школ гостеприимства. Пилотный проект мы готовим сейчас», — сказал Волченко на заседании профильного комитета крымского парламента.
В их числе также легализация малых отелей и баз размещения (идет подготовка новаторских предложений), маркетинг территорий, определение драйверов и точек роста, поэтапное улучшение внутренней автодорожной сети и общей системы логистики внутри полуострова, создание новых объектов рекреации, разработка многоуровневой информационной компании.
По состоянию на 10 ноября Крым посетило более 5 миллионов туристов.