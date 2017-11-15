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17:58 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму появятся школы гостеприимства

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. В Крыму намерены развивать индустрию гостеприимства, первый пилотный проект уже находится в стадии разработки, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Источник: РИА Новости

«Развитие индустрии гостеприимства, в том числе за счет создания обучающих центров — школ гостеприимства. Пилотный проект мы готовим сейчас», — сказал Волченко на заседании профильного комитета крымского парламента.

Министр подчеркнул, что развитие индустрии гостеприимства является одной из стратегических задач для республики.

В их числе также легализация малых отелей и баз размещения (идет подготовка новаторских предложений), маркетинг территорий, определение драйверов и точек роста, поэтапное улучшение внутренней автодорожной сети и общей системы логистики внутри полуострова, создание новых объектов рекреации, разработка многоуровневой информационной компании.

По состоянию на 10 ноября Крым посетило более 5 миллионов туристов.

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