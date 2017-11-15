В Крыму нет эпидемии кори — детский инфекционист минздрава

Источник: РИА "Новости"

«У нас появились случаи кори, которую в Крыму не регистрировали в течение пяти лет. Случаи зарегистрировали в Симферополе и Евпатории. Вчера еще подтвердили два случая с подозрением на корь. Все больные не были привиты. Это говорит о том, что циркуляция вируса осуществляется на территории Республики. Сказать, что у нас вспышка или эпидемия (болезни — ред.), нельзя. Это единичные случаи», — констатировала она.

Появление кори в Крыму медик объяснила нарушением календарного плана вакцинации и нежеланием родителей прививать детей. В настоящее время, по ее данным, вакцинированы порядка 70−80% крымчан, минимум же должно быть 90%.

«В последние годы в Украине у нас были достаточно серьезные перебои с поставкой вакцины, был нарушен календарный план вакцинации. Таким образом, прослойка неимунных у нас снизилась. Кроме того, многие родители отказываются от вакцинации, считают, что она более опасна, чем сама корь, поэтому риск развития болезни существует», — отметила Прокудина.

Она также предупредила, что болезнь опасна осложнениями, может сопровождаться вирусной и бактериальной пневмонией, энцефалитами, отитами и поражением почек. Поэтому при первых признаках заболевания у ребенка или взрослого рекомендуется не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

«Бывает летальность до 30%, особенно у маленьких детей. Это связано с осложнениями. Первые признаки кори проявляются как банальная респираторная инфекция. Поэтому при первых признаках заболевания (высокой температуре и особенно при сыпи) надо вызывать врача на дом, не ходить в поликлинику, не ходить в гости, не приглашать гостей. Если в подъезде на первом этаже будет больной корью, заразиться могут жители на 9−10 этажах — током воздуха по вентиляции», — пояснила специалист.

По ее словам, защитить от кори может только прививка. Недостатка в вакцине в Крыму нет. Она легко переносится и не имеет побочных действий.