В Тольятти после дождя ушла под воду улица Карбышева
Машины на этом участке не ездят, а «плавают».
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Машины на этом участке не ездят, а «плавают».
В Тольятти в среду, 15 ноября после дождя затопило дорогу по улице Карбышева, сообщает tltonline.ru.
Проехать по улице Карбышева после дождя очень сложно, так как на дороге образуется огромная лужа, в которой застревают машины.
По всей видимости, с большим потоком воды не справляется дренажная система.
Тольяттинцы, которые знают этот участок дороги, советуют не пытаться проехать этот участок, если не видно бордюров.