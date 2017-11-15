В Тольятти после дождя ушла под воду улица Карбышева

В Тольятти в среду, 15 ноября после дождя затопило дорогу по улице Карбышева, сообщает tltonline.ru.

Проехать по улице Карбышева после дождя очень сложно, так как на дороге образуется огромная лужа, в которой застревают машины.

По всей видимости, с большим потоком воды не справляется дренажная система.