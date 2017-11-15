Ряд маршрутов с автостанции «Канавинская» в Нижнем Новгороде переведут на транспортный узел на Московском шоссе с 20 января

Источник: РИА "Новости"

Строительство ТПУ «Канавинский» осуществляется за счет средств АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» на территории ОАО «Горьковская железная дорога» на Московском шоссе. Объект расположен напротив Сормовского поворота. В пешей доступности от него находятся «Московский» вокзал и станция метро «Канавинская». Отмечается, что строительство ведется в соответствии с графиком.

Согласно информации, с 20 января 2018 года на ТПУ «Канавинский» будут перенесены междугородные внутриобластные автобусные маршруты, отправляющиеся с автостанции «Канавинская», и пригородные маршруты борского направления. При этом вопрос переноса пригородных маршрутов дзержинского и балахнинского направлений ещё прорабатывается. Планируется, что до 31 мая 2018 года с автостанции «Канавинская» на новый автовокзал будут переведены межрегиональные маршруты.

После переноса всех маршрутов с автостанции «Канавинская» она подлежит закрытию и дальнейшая ее эксплуатация не планируется.