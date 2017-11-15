Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская вышла замуж за белоруса

Буквально за несколько часов пост, в котором актриса сообщила о бракосочетании, набрал почти 400 тысяч отметок Нравится.

И Самбурская, и Дыцевич ранее в браке не состояли. Актер Кирилл Дыцевич родом из Березы. В свое время окончил БГАИ, побеждал в конкурсе Мистер Беларусь. Сейчас работает в Московском театре имени Пушкина.