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18:20 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская вышла замуж за белоруса

Звезда сериала Универ Настасья Самбурская вышла замуж за белоруса Кирилла Дыцевича. Об этом событии актриса сообщила на своей странице в Instagram.

Буквально за несколько часов пост, в котором актриса сообщила о бракосочетании, набрал почти 400 тысяч отметок Нравится.

И Самбурская, и Дыцевич ранее в браке не состояли. Актер Кирилл Дыцевич родом из Березы. В свое время окончил БГАИ, побеждал в конкурсе Мистер Беларусь. Сейчас работает в Московском театре имени Пушкина.

Настасья Самбурская получила известность благодаря роли в сериале Универ.

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