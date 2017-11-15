Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская вышла замуж за белоруса
Звезда сериала Универ Настасья Самбурская вышла замуж за белоруса Кирилла Дыцевича. Об этом событии актриса сообщила на своей странице в Instagram.
Звезда сериала Универ Настасья Самбурская вышла замуж за белоруса Кирилла Дыцевича. Об этом событии актриса сообщила на своей странице в Instagram.
Буквально за несколько часов пост, в котором актриса сообщила о бракосочетании, набрал почти 400 тысяч отметок Нравится.
И Самбурская, и Дыцевич ранее в браке не состояли. Актер Кирилл Дыцевич родом из Березы. В свое время окончил БГАИ, побеждал в конкурсе Мистер Беларусь. Сейчас работает в Московском театре имени Пушкина.
Настасья Самбурская получила известность благодаря роли в сериале Универ.