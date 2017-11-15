Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Игорь Сечин развелся
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
В Латвии похоронили сатирика Михаила Задорнова
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Андреева заявила, что всегда прислушивается к мнению Бондарчука
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
8Скончался Михаил Задорнов
18:46 (мск), источник: Газета.Ру

Суд приговорил Ольгу Алисову за гибель ребенка в ДТП к трем годам в колонии

Суд вынес решение по резонансному делу о смертельном ДТП в Балашихе, в котором 23 апреля под колесами Hyundai Solaris погиб шестилетний Алексей Шимко.

Обвиняемая Ольга Алисова приговорена к трем годам колонии-поселения без права отсроки, передает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

Алисовой, согласно ч.3. ст. 264 УК, грозило до пяти лет лишения свободы. Прокурор просила избрать меру пресечения в виде трех лет лишения свободы с отбываем наказания в колонии общего режима.

Сама Алисова в последнем слове просила суд о более мягком решении суда: вместо трех лет реального срока в колонии общего режима она просила условное наказание либо отправку в колонию-поселение. Автомобилистка также надеялась на отсрочку исполнения наказания до достижения ее дочери 14-летнего возраста.

ДТП, в котором погиб шестилетний Алексей Шимко произошло 23 апреля в подмосковной Балашихе. Около 19.00 ребенок вместе с дедушкой возвращался с прогулки. В тот момент, когда мальчик перебегал дорогу около подъезда, его сбил автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась местная жительница Ольга Алисова. По словам очевидцев, она переехала ребенка передними и задними колесами и протащила его по дороге около 10 метров. Проведенная судмедэкспертиза, показала, что в крови его сына в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильнейшей степени опьянения.

В октябре Следственный комитет огласил выводы третьей, окончательной экспертизы по делу о смертельном ДТП в Балашихе. Эксперты определили, что перед своей гибель ребенок не употреблял алкоголь, а шокирующие выводы судмедэксперта Михаила Клейменова, установившего опьянение ребенка на уровне 2,7 промилле объясняются его грубейшими ошибками.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Дюжев разочаровался в россиянах и обиделся на зрителей
Бывшего хозяина Черкизовского рынка заочно арестовали за убийства
Виновница ДТП в Балашихе приговорена к трем годам колонии
Ксения Собчак выдвинется от партии бывшего министра экономики
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Переворот в Зимбабве: как свергли Мугабе, правившего 40 лет
Возле Керчи терпит бедствие пароход, члены экипажа голодают
В Китае найдена шкатулка с останками Будды
Китайская угроза: туристы из Поднебесной убивают Байкал?
Спорт
Российский тупик МОК Исполком Всемирного антидопингового агентства сделал первый шаг к отстранению сборной России от Олимпиады-2018
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь