Суд приговорил Ольгу Алисову за гибель ребенка в ДТП к трем годам в колонии

Обвиняемая Ольга Алисова приговорена к трем годам колонии-поселения без права отсроки, передает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

Алисовой, согласно ч.3. ст. 264 УК, грозило до пяти лет лишения свободы. Прокурор просила избрать меру пресечения в виде трех лет лишения свободы с отбываем наказания в колонии общего режима.

Сама Алисова в последнем слове просила суд о более мягком решении суда: вместо трех лет реального срока в колонии общего режима она просила условное наказание либо отправку в колонию-поселение. Автомобилистка также надеялась на отсрочку исполнения наказания до достижения ее дочери 14-летнего возраста.

ДТП, в котором погиб шестилетний Алексей Шимко произошло 23 апреля в подмосковной Балашихе. Около 19.00 ребенок вместе с дедушкой возвращался с прогулки. В тот момент, когда мальчик перебегал дорогу около подъезда, его сбил автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась местная жительница Ольга Алисова. По словам очевидцев, она переехала ребенка передними и задними колесами и протащила его по дороге около 10 метров. Проведенная судмедэкспертиза, показала, что в крови его сына в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильнейшей степени опьянения.